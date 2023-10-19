全聯萬聖節跳出濃濃咖哩味 這4天到門市喊通關密語就送糖果

不吃咖哩就搗蛋！每年全聯萬聖節除了推出五花八門的造型糖果巧克力，更主打熱呼呼、黃澄澄的咖哩，營造滿滿過節氣氛，11月2日前咖哩塊單筆任2件現折10元，再送超可愛的福利熊限量萬聖貼紙，共4種款式等你來收集。今年更趁勢推出「萬聖咖哩神曲」，官方YouTube還貼心送上福利熊教學版影片，超洗腦旋律肯定掀起社群模仿熱潮。

美味咖哩的秘訣，新鮮蔬果不能少，全聯也同步推出生鮮蔬果優惠，10月20日至10月26日小顆產銷履歷南瓜每粒59元、10月27日至11月2日產銷履歷VDS活力胡蘿蔔單包45元、履歷蓮藕片單包75元。另外，即日起至11月2日每週六日購買產銷履歷蔬果商品，單筆滿200元即可現折10元。11月2日更舉辦「咖哩料理賽」，只要到全聯購買咖哩，製作、擺盤創意料理，連同咖哩外包裝一起入鏡，上傳至活動頁參賽，即有機會獲得禮券、咖哩禮盒等大獎，活動總獎項超過100,000元。

另外，美味堂、READ BREAD、阪急麵包也加入歡慶萬聖節行列，聯名好侍咖哩推出日式咖哩肉燥、咖哩餐包、咖哩起司披薩。美味堂日式咖哩肉燥，選用好侍以數10種辛香料製成的爪哇咖哩，與國產豬肉炒製而成的肉燥，淋在霧峰香米飯上，國民美食再進階，即日起至11月2日單包促銷價79元；READ BREAD咖哩餐包，特製爪哇咖哩餡添加好侍咖哩塊，再加入辛香料、洋蔥慢火熬煮，單包促銷價39元；阪急麵包咖哩起司披薩，則使用好侍咖哩的佛蒙特咖哩製作經典日式咖哩風味，即日起到11月2日，特價30元。

而萬聖節派對與小朋友同樂，怎麼能少了充滿萬聖節氛圍的限定包裝糖果。11月2日前到全聯買糖果/巧克力糖/常溫果凍，福利卡友單筆每滿199元贈150福利點，KitKat奇巧也推出「季節限定番薯威化」，沿著虛線剪開包裝，翻個面就能做出南瓜小立袋，有趣DIY設計好吃又好玩，每包130元，指定商品任2包只要250元。10月28日至10月31日消費者只要到全聯門市喊出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量糖果1份，每人限領1顆，數量有限送完為止。即日起至11月5日舉辦「福利熊萬聖節創意造型賽」，發揮創意裝扮並拍攝照片上傳至活動頁，只要夠搞怪就有機會獲得總獎金70,000元全聯禮券。