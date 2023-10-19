快訊

影／超過20次霸王餐沒付錢 他每次都「心臟病發」躲帳單

國宴菜單出現「中華人民共和國」！圓山飯店：深刻檢討

賴清德：若未來新技術解決核安及核廢料 政府不會排除

新北群募產品一次看！ 10/22林口三井OUTLET免費體驗

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
位於板橋區且堅持在地美學及台灣工藝的手手企業社《Hands x 老屋顏特色台灣週曆》，與老屋顏工作室合作，將十年來在台灣各地老屋的探索拍攝與訪問作品，如鐵窗花、磨石子、磁磚等建築構件轉化為週曆裝飾。圖/有你共創提供
位於板橋區且堅持在地美學及台灣工藝的手手企業社《Hands x 老屋顏特色台灣週曆》，與老屋顏工作室合作，將十年來在台灣各地老屋的探索拍攝與訪問作品，如鐵窗花、磨石子、磁磚等建築構件轉化為週曆裝飾。圖/有你共創提供

集結群眾力量，實現新創夢想！經發局透過顧問專業輔導，協助業者實現各領域創意提案，將於10月22日下午1點在「MITSUI OUTLET PARK 林口」水幕廣場舉辦「新北群募輔導計畫112年度輔導產品體驗會」，現場展示今年入選的13組產品，並開放免費參觀體驗，歡迎市民朋友前來共襄盛舉。

經發局長何怡明表示，群眾募資輔導計畫自109年開辦至今已輔導61組團隊上架募資平台，集資金額超過新台幣1.68億元，今年度群募計畫投件踴躍，包含科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生等多元面向，目前已有多組優秀團隊上線募資中。經發局透過群眾募資輔導計畫，持續協助業者實現夢想，不僅讓創意變生意，輔導創新產品或服務變現，更達到鼓勵創新並活化產業發展的目標。

例如位於八里區的「田和豐國際有限公司」提案《WOKY渾圓杯Ecozen 880ml》，由台灣紅點設計團隊設計及監製，並由台灣專門生產出口食器的製造商嚴格生產製造，經過人工一一揀選品檢，在純透環保杯當中，延續每一種難忘的台派好滋味。開賣至今已突破兩千人贊助，贊助金額超過200萬元，是手搖飲愛好者必備的環保產品。

位於板橋的「手手企業社」位於板橋，堅持在地美學及台灣工藝，與老屋顏工作室合作提案《Hands x 老屋顏特色台灣週曆》，將十年來在台灣各地老屋探索拍攝與訪問作品，如鐵窗花、磨石子、磁磚等建築構件與裝飾，轉載成生活篇章，讓老屋故事靈魂，結合窗花工藝化生為生命真實的感動。專案上架迄今超過600人贊助，募集金額已逾120萬元，透過團隊的創意實現，將台灣傳統技藝轉換成日常生活的家用家飾，讓消費者的日常生活更加豐富美好。

同樣位於板橋區，希望透過宮廟串連在地文化，打造新世代與傳統信仰連結的「荷拉瑪文創公司」，提案《智慧詩籤解答書手帳》並於10月15日上線集資平台，團隊親自走訪全台52間廟宇，繪製出52尊神像，將土地公詩籤轉化為易懂的解答。

經發局表示，10月22日下午1點即將在「MITSUI OUTLET PARK 林口」盛大舉辦「112年度輔導產品體驗會」，更多詳細資訊請洽報名網站(https://reurl.cc/OjYrKr)及官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

位於板橋區的荷拉瑪文創公司提案《智慧詩籤解答書手帳》將土地公詩籤轉化為易懂的解答，藉此守護消費者2024的每一周。圖/有你共創提供
位於板橋區的荷拉瑪文創公司提案《智慧詩籤解答書手帳》將土地公詩籤轉化為易懂的解答，藉此守護消費者2024的每一周。圖/有你共創提供
新北群眾募資計畫至今已累積百家業者報名，截至112年10月15日為止已輔導61組團隊，累計資金獲得超過新台幣1.68億元，透過顧問專業輔導，成功降低執行成本。圖/有你共創提供
新北群眾募資計畫至今已累積百家業者報名，截至112年10月15日為止已輔導61組團隊，累計資金獲得超過新台幣1.68億元，透過顧問專業輔導，成功降低執行成本。圖/有你共創提供
位於八里區的田和豐國際有限公司《WOKY渾圓杯Ecozen 880ml》純透外型的渾圓杯由台灣紅點設計團隊設計、監製，以ECOZEN®材質，打造輕盈、純透飲料杯。圖/有你共創提供
位於八里區的田和豐國際有限公司《WOKY渾圓杯Ecozen 880ml》純透外型的渾圓杯由台灣紅點設計團隊設計、監製，以ECOZEN®材質，打造輕盈、純透飲料杯。圖/有你共創提供

團隊

延伸閱讀

銀髮族注意！新北抽查6件葡萄糖胺產品 2款未標含量 學者籲注意這成分

2024新北消防月曆出爐了！富邦啦啦隊也入鏡

新北抽檢含葡萄糖胺保健食品 2款未標示含量

獨／雙溪報價要10多萬嚇得作罷！ 新北8.2萬人無自來水接管

相關新聞

信義商圈周年慶首日風景不一樣了！百貨：購物型態已改變

信義商圈包括新光三越信義新天地A4、A8、A9、A11四店與微風信義、微風松高、微風南山，以及遠百信義A13，共8家百貨...

台灣觀賞魚博覽會登場 水晶蝦「落日銀河」重現iPhone珊瑚色

農業部今天起至22日在高雄展覽館南館舉辦「2023台灣觀賞魚博覽會」，展出全球首度曝光的「白色大河藻蝦」、銀河系水晶蝦「...

女生保養除了臉！吳姍儒呼籲「私密處」也要提早保養

許多人一提到保養，就只想到臉部肌膚需要保養，但其實身體很多地方也要重視保養，更包括女性的私密處部位，吳姍儒就分享自己從未...

全聯萬聖節跳出濃濃咖哩味 這4天到門市喊通關密語就送糖果

不吃咖哩就搗蛋！每年全聯萬聖節除了推出五花八門的造型糖果巧克力，更主打熱呼呼、黃澄澄的咖哩，營造滿滿過節氣氛，11月2日...

星宇航空鐵粉看過來 接駁車icash2.0這天開賣

星宇航空「STARLUX Airlines」臉書粉專今天中午宣布，繼飛機造型後，星宇航空接駁車LINK MONSTER，...

新北群募產品一次看！ 10/22林口三井OUTLET免費體驗

集結群眾力量，實現新創夢想！經發局透過顧問專業輔導，協助業者實現各領域創意提案，將於10月22日下午1點在「MITSUI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。