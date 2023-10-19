飲品買2送1！gubami Social秋季限定海陸雙人套餐登場
響應新光三越周年慶檔期，名廚陳嵐舒所創立的gubami Social，特別於10月19日至11月12日，推出秋季限定「法式海陸雙人套餐」，共有七道菜式，其中主餐推出限定的海陸雙主餐，每套5,320元起＋10%，10月19日預購可享85折優惠，限時優惠價 4,520元起＋10%。「秋釀派對買2送1」活動同步登場，邀請饕客進一步體驗台法融合的餐酒美學。
這次雙主餐之一的「美國SRF極黑牛．板腱牛排」，選用美國蛇河農場的極黑和牛板腱，油花豐富飽滿，香煎至粉嫩的三分熟，香氣四溢的油脂、軟嫩多汁的肉質，佐上gS自製椒麻橄欖油醬，多層次香氣在唇齒間迸發。限量新品「乳酪焗烤龍蝦佐香草口袋餅」，將新鮮波士頓龍蝦焗烤出秋日風味，金黃色澤伴隨濃郁起司香氣，搭配絲滑綿密的馬鈴薯泥，再佐上以龍蝦高湯煨煮出的精華醬汁及手作香草口袋餅，鋪襯出多變化的海味躍動。
人氣菜色「巴斯克蚵仔煎餅」以及今年度「500盤」獲獎菜品「松露臭豆腐蝦多士」，也包括在菜單當中。「手作麵包籃」選用Le Côte LM 小樂沐佐餐專用的組合，麵包口感更富彈性及嚼勁，純天然的穀物麥香配主廚特製抹醬，新鮮出爐的麵包熱氣微溶醬香，滋味簡單卻相當迷人。
「秋釀派對買2送1」活動提供「無酒精特調」、「gS原創雞尾酒」、「gS私藏酒窖」系列等多種選擇；每週三、四限定「無酒精特調」與「gS原創雞尾酒」系列買2送1，每週六、日限定「經典調酒」與「法國莊園葡萄酒」系列買2送1。
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