TTXC城市解壓縮 中都唐榮磚窯廠2日限定台韓樂團演出
文化部、高雄市政府及數位發展部共同打造國家級文化科技會展品牌「TTXC台灣文化科技大會」，高雄市政府今天宣布，城市解壓縮最後戶外壓軸場「從台韓音樂到選物美食：一次選取新增至我的最愛」，10月21、22日在國定古蹟中都唐榮磚窯廠開唱，邀請台灣及韓國共14組樂團及DJ接續演出。
文化部長史哲表示，TTXC台灣文化科技大會的國際交流重頭戲「城市解壓縮」系列活動，繼台日咖哩市集音樂盛宴受到民眾歡迎，也讓大家更期待接下來最終場次的台韓音樂市集現場。韓國影視音產業在近年來撼動國際市場，Kpop已是世界矚目焦點，韓國獨立樂團讓強勢的韓國音樂有更多元豐富的面貌。特別選在中都唐榮磚窯廠國定古蹟場域，要讓台灣文化內容繼續昂首迎向世界。
高雄市長陳其邁表示，中都唐榮磚窯廠前身為「台灣煉瓦會社打狗工場」，一百多年前設立以來，生產印有台灣煉瓦株式會社 T.R 標誌的一級磚，是當代建材中的精品，砌成許多南台灣重要建築。去年「台灣設計 設計台灣」高雄市開放6大歷史建築，其中中都唐榮磚窯廠更是首度以設計策展打開這塊重要文資場域，是第一次的「解壓縮」。這次讓韓國獨立樂團和台灣主場的音樂，一起唱響中都，盼讓更多人親近城市發展的歷史風情。
文化局說明，這是高雄第一場以台灣樂團及韓國樂團為主要舞台演出的音樂主題企畫，韓國在地超人氣樂團bongjeingan來高雄演出，在韓國樂迷間引發話題，台灣主場推出的演出陣容也是一時之選。也場集結南北兩大市集品牌「Sanpooo 三波計畫 / 你的散步計畫」和「邊緣工事：邊緣人市集」聯手，帶給民眾高質感的市集活動享受。
由高雄起家的「散步計畫」精選手作選物品牌，包括擁人氣插畫家 Ehcat貓室友工作室、攝影及文字創作者Magai's 馬該的所有、手作職人About Dream 關於夢想，以及文字溫度療癒人心的阿旭寫字公司等。而台北起家的「邊緣人市集」帶來好吃又好喝的美食品牌，高雄道地異國美食 Yaletown Bistro 耶魯小鎮、聽歌搖擺不能少的下酒燒烤著火的牛阿根廷烤肉、聽著韓國舞台吃著辣炒年糕一秒回到韓國的 Taebak_keepgoing韓食等，現場通通吃得到。詳情可查詢洽TTXC台灣文化科技大會官網(https://ttxc.tw/。
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