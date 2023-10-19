櫻花集團內湖品牌館盛大開幕 打造全屋一站式智慧服務

SAKURA櫻花集團18日於台北內湖成立品牌館，佔地約300坪的寬敞空間，看準現代民眾對居家空間舒適度與便利性的要求，以及疫後重新回歸對線下實體服務與體驗的需求，依照空間分為「廚居空間」及「家居空間」兩大館區，融合台灣櫻花在地經營46年經驗，完整展現家庭空間與設計美學的概念，提供消費者現場實際體驗、挑選的舒適空間。

台灣櫻花提出「HOME in O.N.E」的整體解決方案，整合集團品牌群，以創新的一站式服務滿足各式家庭需求。其中，O代表「One-stop」一站式服務，整合消費者樣貌、產品使用及服務歷程等各式資料，不論在售前規劃、售中協作及售後整體服務上，使用者皆可享有櫻花提供一站式一條龍服務。N代表「Numerous」多樣的產品選擇，從多樣化廚衛電商品SAKURA、歐系SVAGO、百年德國品牌TEKA、嶄新廚房設計品牌SAKURA KITCHEN，以及義大利百年集團CuboDesign下的TLK廚房，再到全屋裝修設計的SAKURA HOME，櫻花整體服務的領域，由廚衛電產品衍伸到廚房、浴室，進而擴展到全屋空間，提供消費者多樣化選擇。E則是代表「Efficient」，櫻花引進各式的智能工具，從智能化接單、智能化規模生產、智能化工期管理，到後期協助交屋的Sakura iCare系統，藉由數位新科技帶來高效率與安心服務。

少子化趨勢與高房價，讓小宅成為主流，為打造空間利用率及滿足生活機能需求，櫻花主張開放式的設計概念，並搭配智能及高效率的廚衛電設備，創造優質的生活體驗。另外，櫻花也認為家庭中每個空間的設計都應具有獨特性與共享性，可以讓家庭的成員自在地生活與互動，不會因為家庭人口數或是家庭空間大小而有所改變，每個空間都是家庭的核心生活圈。