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樂桃航空萬聖節促銷 飛日本單程未稅1440元起 明晚開賣
不只台灣虎航推出萬聖節機票優惠活動，樂桃航空也在官方網站宣布「萬聖節促銷」活動，飛日本機票單程未稅1440元起。明天晚上8時開賣，至22日晚上11時59分。搭乘期間自10月29日至2024年1月31日。
根據樂桃航空官網，台北-大阪2440元起，台北-東京（成田）2390元起，台北-東京（羽田）2960元起，台北-名古屋2470元起，台北-沖繩1440元起。促銷票價依機位情況而定，於活動期間可能銷售完畢。促銷活動開始的前一天，適用航班至少會提供一席促銷票價機位。促銷視機位情況而定；當促銷票價售完或活動結束時，機位將適用於一般票價。
樂桃航空表示，以上票價為每名乘客單程的Simple Peach Promo票價。不另收取燃油費（燃油特別附加費用）。須另繳機場稅等費用。行李託運和預選座位皆須另外付費。透過客服中心或在機場櫃檯訂購機票時須另付開票手續費。
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