「中漂」掀風潮 Ten thousand coffee台中首發

台中市為全國第二大城，今年9月人口數破284萬人，「中漂」掀風潮。名列為紐約必喝的七大咖啡館之一的紐約精品咖啡「Ten thousand coffee」也中漂，首發與樂洋地產行銷合作，將進駐台中松竹路、山西路口800多坪豐邑機構「文心O'LIVE」接待中心，引起熱議。

Ten thousand coffee先在澳洲爆紅，進入紐約後引風潮，名列為紐約必喝的七大咖啡館，日前在台北微風南山刮起咖啡風潮，精典人氣可頌搭配維也納咖啡成絕配，大排長龍，業者估算，人氣可頌單日可賣出1000個；以台中的消費力估算，未來台中店目標額為單日2000個。

樂洋地產總經理陳正文說，這次整合是台中的創舉，是Ten thousand coffee台中首發，也象徵樂洋地產布局台中、深耕台中的企圖心。「文心O'LIVE」接待中心興建中，外觀為白色尖塔造型建築，搭配鏤空網美牆，展現建築之美，將成為網美打卡地標。

陳正文指出，接待中心內部除了接待中心與咖啡館結合，並將規畫有講堂與藝廊，讓住戶提早享受高質感生活，除了品嚐紐約時尚精品咖啡，也能在接待中心體驗各類高端、生活品味的課程。