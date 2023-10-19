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台灣虎航優惠機票又來了 日韓泰越澳899元起 上午10時開搶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣虎航推出「不出遊就搗蛋 Trick or Trip」促銷活動，日韓泰越澳的機票單程未稅899元起，今天上午10時開賣至明天晚上11時59分，旅行期間自今天至明年1月20日。圖／取自台灣虎航臉書粉專
台灣虎航推出「不出遊就搗蛋 Trick or Trip」促銷活動，日韓泰越澳的機票單程未稅899元起，今天上午10時開賣至明天晚上11時59分，旅行期間自今天至明年1月20日。圖／取自台灣虎航臉書粉專

說走就走！台灣虎航推出「不出遊就搗蛋 Trick or Trip」促銷活動，日韓泰越澳的機票單程未稅899元起，今天上午10時開賣至明天晚上11時59分，旅行期間自今天至明年1月20日。

機票價錢如下，皆為單程未稅價。日本航線部分，台北／高雄-成田2099元起、台北-羽田2099元起、台北／高雄-大阪2099元起、台北／高雄-福岡1999元起、台北／高雄-名古屋2799元起、台北-沖繩1799元起、台北-仙台2699元起、台北-茨城1899元起、台北-岡山1899元起、台北-新千歲2599元起、台北-花卷2699元起、台北-函館3299元起、台北-旭川3299元起、台北-新潟2699元起、台北-佐賀2299元起、台北-小松2799元起、台北-秋田3599元起、台北-高知3899元起。

韓國航線部分，台北-仁川1699元起、台北-釜山1699元起、台北-大邱1499元起、台北-濟州2299元起、高雄-金浦、1699元起。泰國航線部分，台北-曼谷1799元起。越南航線部分，台北／高雄-峴港1799元起。澳門航線部分，台北／台中／高雄-澳門899元起。

台灣虎航說，以上此優惠價格為單程未稅。優惠價機位開放銷售的日期及機位數量有限，售完為止。不適用於嬰兒票。所有預定均不可退款、不可轉讓。

航線 台灣虎航 機票

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