敢喝嗎？早餐店大冰奶加益生菌　早安美芝城：順上加順

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
早安美芝城推出一系列40週年紀念包裝。圖／早安美芝城提供
早安美芝城推出一系列40週年紀念包裝。圖／早安美芝城提供

自2015年創立的網購蘿蔔糕品牌「梁家瘋味」，本季攜手「賈以食日」，將各自招牌的蘿蔔糕、川辣鴨血冬粉、泰式酸辣粉結合，推出「愛情的瘋味蘿蔔糕組」，吃得到「川味麻辣蘿蔔糕」、「泰味酸辣魚蘿蔔糕」的創意新滋味。至於「早安美芝城」為迎接40週年，特別推出「大冰奶＋益生菌」的「美之晨益生菌奶茶」，號稱可以「順上加順」。

「梁家瘋味」、「賈以食日」雙品牌聯名的「愛情的瘋味蘿蔔糕組」中，「川味麻辣蘿蔔糕」是將蘿蔔糕結合川辣鴨血冬粉，並且藉由湯底中的花椒，帶出麻香滋味。至於「泰味酸辣魚蘿蔔糕」使用泰式冬蔭酸辣醬調味，具有月桂葉、檸檬草、香茅、薑黃、辣椒等辛香料的香氣，並且添加虱目魚高湯、虱目魚里脊肉，酸辣開胃。

除了2種口味的蘿蔔糕之外，「愛情的瘋味蘿蔔糕組」內還隨機贈送愛情的瘋味紅包袋、梁賈聯姻婚禮明信片，藉此呼應「梁賈聯姻」。每組售價520元，自即日起至11月7日12:00期間開放預購。

同樣為跨品牌之作，「早安美芝城」為迎接40週年，與「未來飲食研究所」合作，推出期間限定的「美之晨益生菌奶茶」，將每包含有4公克膳食纖維的「美之晨益生菌」加入經典大冰奶中，藉此「順上加順」，每杯50元。其中的「LPBRAP-01 副乾酪乳桿菌」也有助身體維持消化機能、輔助調整體質。

另外，早安美芝城也推出40週年的限定包裝、菜單設計，同時還攜手「10 秒鐘教室」、「子仙」、「甜心俱樂部」、「餃貓 FAMILY」等4位網路插畫家，以趣味插畫結合經典的「飲料杯冷笑話」，推出4款「冷笑話飲料杯膜」，帶來滿滿的台式幽默。參與社群平台活動，還有機會獲得只送不賣的「冷笑話杯墊組」。

「川味麻辣蘿蔔糕」是將蘿蔔糕結合川辣鴨血冬粉，滋味麻香。圖／梁家瘋味提供
「川味麻辣蘿蔔糕」是將蘿蔔糕結合川辣鴨血冬粉，滋味麻香。圖／梁家瘋味提供
早安美芝城攜手4名插畫家，打造一系列冷笑話杯膜。圖／早安美芝城提供
早安美芝城攜手4名插畫家，打造一系列冷笑話杯膜。圖／早安美芝城提供
「梁家瘋味」與「賈以食日」聯名推出「愛情的瘋味蘿蔔糕組」。圖／梁家瘋味提供
「梁家瘋味」與「賈以食日」聯名推出「愛情的瘋味蘿蔔糕組」。圖／梁家瘋味提供
早安美芝城為慶祝40週年，推出「美之晨益生菌奶茶」。圖／早安美芝城提供
早安美芝城為慶祝40週年，推出「美之晨益生菌奶茶」。圖／早安美芝城提供
「泰味酸辣魚蘿蔔糕」使用泰式冬蔭酸辣醬調味，酸辣開胃。圖／梁家瘋味提供
「泰味酸辣魚蘿蔔糕」使用泰式冬蔭酸辣醬調味，酸辣開胃。圖／梁家瘋味提供

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