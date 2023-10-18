4款「昭和風法式吐司」必吃！「青春漢堡」插旗裕隆城

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
奶油白醬燉鮭魚與歐姆蛋，430元。記者陳睿中／攝影
奶油白醬燉鮭魚與歐姆蛋，430元。記者陳睿中／攝影

台中「田樂」的姊妹品牌「青春漢堡」，在開設台中萬和店、台北世貿店之後，首度進駐百貨商場，將於10月20日正式插旗新店裕隆城。相較於其他兩間分店，新北裕隆城店推出全新口味的燉飯、義大利麵，還有4款全新的法式吐司，帶來更豐富的餐點選擇。

自2011年創立的「田樂（for Farm Burger）」，曾被評選為「最受網友歡迎的10大早午餐店」冠軍，並且於2021年開設姊妹品牌「青春漢堡」。即將新開幕的青春漢堡新北裕隆城店，乃是品牌第3間門市，並延續一貫的老屋調性，藉由木作家具、消光金屬、吊燈、歐風餐桌椅等元素，在百貨商城中營造出輕鬆而兼具時髦感的歲月空間。

新北裕隆城店的菜單，仍是以日式洋食為主軸，並且增添新意，約有3成為全新菜色。燉飯類即新增「松露味噌牛肋燉飯」、「奶油白醬鮭魚親子燉飯」與「海膽奶油醬北海道扇貝燉飯」。其中「松露味噌牛肋燉飯」將法式紅酒燉牛肉與黑松露牛肝菌菇奶油醬結合，並以味噌與特製醬汁調味，每份480元。「海膽奶油醬北海道扇貝燉飯」則是以海膽醬、蕃茄糊為燉飯賦味，搭配上帆立貝，呈現出鮮明海味，每份490元。

除此之外，包括「柚子胡椒鮭魚親子奶油麵」、「燒起司多明哥拉斯牛肉漢堡排飯」、「奶油白醬蕈菇鮮蝦配長棍」、「船凍炸透抽與京都竹輪」等多款新品，也提供消費者更豐富的選擇。針對多人客群，新北裕隆城店還新推出「3人套餐組合」，包含360元的主食3份、季節濃湯3碗、農場沙拉（2選1）、炸物小食（3選1），以及大葉紅茶3杯，每套1,599元。

本次青春漢堡新北裕隆城店的另一大重點，就是推出4種口味的「法式吐司」。其中「手打檸檬奶油法式吐司」將法式吐司香煎後，放上自製的檸檬奶油、糖漬檸檬片等配料，帶來酸香的清新風味，每份180元。「漬櫻桃焦糖布丁法式吐司」則是將法式吐司結合自製的香草布丁，搭配上鮮奶油、焦糖醬，以及復古為十足的罐頭櫻桃，帶來大人系的苦甜風味，每份200元。其他還有「炙香蕉提拉米蘇法式吐司」、「紅酒肉桂蜜蘋果法式吐司」，也讓店內復刻出昭和時期老派咖啡館的情調。

【青春漢堡 新北裕隆城店】

地址：新北市新店區中興路三段70號2樓（新店裕隆城）

糖漬白酒黃檸檬炸雞堡，250元。記者陳睿中／攝影
糖漬白酒黃檸檬炸雞堡，250元。記者陳睿中／攝影
新品「海膽奶油醬北海道扇貝燉飯」，490元。記者陳睿中／攝影
新品「海膽奶油醬北海道扇貝燉飯」，490元。記者陳睿中／攝影
新品「法式糖漬檸檬凝乳蛋糕捲」，220元。記者陳睿中／攝影
新品「法式糖漬檸檬凝乳蛋糕捲」，220元。記者陳睿中／攝影
新品「漬櫻桃焦糖布丁法式吐司」，200元。記者陳睿中／攝影
新品「漬櫻桃焦糖布丁法式吐司」，200元。記者陳睿中／攝影
松露味噌牛肉漢堡排飯與酥炸蕈菇，360元。記者陳睿中／攝影
松露味噌牛肉漢堡排飯與酥炸蕈菇，360元。記者陳睿中／攝影
多明格拉斯牛肉堡，330元。記者陳睿中／攝影
多明格拉斯牛肉堡，330元。記者陳睿中／攝影
燒酎熱炒辣椒透抽鮮蝦麵。記者陳睿中／攝影
燒酎熱炒辣椒透抽鮮蝦麵。記者陳睿中／攝影
新品「手打檸檬奶油法式吐司」，180元。記者陳睿中／攝影
新品「手打檸檬奶油法式吐司」，180元。記者陳睿中／攝影
喫茶風冰淇淋蘇打，140元。記者陳睿中／攝影
喫茶風冰淇淋蘇打，140元。記者陳睿中／攝影
新品「松露味噌牛肋燉飯」。記者陳睿中／攝影
新品「松露味噌牛肋燉飯」。記者陳睿中／攝影
新品「炸蝦多明格拉斯牛肉漢堡排飯與半熟蛋」，430元。記者陳睿中／攝影
新品「炸蝦多明格拉斯牛肉漢堡排飯與半熟蛋」，430元。記者陳睿中／攝影
炙烤油揚田樂牛肉堡，290元。記者陳睿中／攝影
炙烤油揚田樂牛肉堡，290元。記者陳睿中／攝影

吐司 漢堡

延伸閱讀

小心！裕隆城「磁磚脫落」險砸情侶檔 當事者曝7秒影片：當下真的很可怕

裕隆城真正終結新店百貨沙漠 在地人喊「人多到可怕」

裕隆城車位再多也不夠！憂國慶連假交通打結 新北市府與業者曝解方

新店鄉親送上海菜飯！蔬食餐廳「養心沙龍」插旗裕隆城

相關新聞

4款「昭和風法式吐司」必吃！「青春漢堡」插旗裕隆城

台中「田樂」的姊妹品牌「青春漢堡」，在開設台中萬和店、台北世貿店之後，首度進駐百貨商場，將於10月20日正式插旗新店裕隆...

不怕喝茫！海尼根串連全台1500店家 代駕、乘車享優惠

歲末年終是酒駕可能發生的高峰期，為有效防制酒駕，海尼根台灣積極響應交通部路政及道安司（原道安會）呼籲，與台灣代駕及LIN...

TORY BURCH揪韓團ITZY隊長Yeji、何超蓮來台跑趴！同場林映唯、謝欣穎比辣又比美

美國時尚品牌TORY BURCH進駐新光三越百貨A8成立新專賣店，並在台舉辦慶祝派對，邀請韓女團ITZY隊長Yeji、「賭王千金」何超蓮來台跑趴，與林映唯、謝欣穎、溫貞菱等人，比辣又比美！

1993年「這天出生」免費爽吃王品！ 加碼11月壽星整單75折

快準備好身分證！王品集團慶祝滿30周年，大手筆祭出壽星專屬優惠。即日起到11月30日，全台1993年出生的壽星，至王品瘋...

吃得到月光河、Mami雞 「池記茶餐廳」大馬新菜上桌

2014年開業至今的「池先生馬來西亞傳統料理」，自今年再於台北開設姊妹品牌「池記茶餐廳」，主打大馬煮炒、燒臘等馬國料理。...

睽違四年上海勞力士大師賽 費德勒出席 展現恆動精神

金風颯爽的寒露時分，整個上海洋溢著一股舒適宜人的秋意，閔行區的「旗忠網球中心」更是滿滿歡慶振奮，因為睽違四年的城中盛事「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。