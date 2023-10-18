4款「昭和風法式吐司」必吃！「青春漢堡」插旗裕隆城

台中「田樂」的姊妹品牌「青春漢堡」，在開設台中萬和店、台北世貿店之後，首度進駐百貨商場，將於10月20日正式插旗新店裕隆城。相較於其他兩間分店，新北裕隆城店推出全新口味的燉飯、義大利麵，還有4款全新的法式吐司，帶來更豐富的餐點選擇。

自2011年創立的「田樂（for Farm Burger）」，曾被評選為「最受網友歡迎的10大早午餐店」冠軍，並且於2021年開設姊妹品牌「青春漢堡」。即將新開幕的青春漢堡新北裕隆城店，乃是品牌第3間門市，並延續一貫的老屋調性，藉由木作家具、消光金屬、吊燈、歐風餐桌椅等元素，在百貨商城中營造出輕鬆而兼具時髦感的歲月空間。

新北裕隆城店的菜單，仍是以日式洋食為主軸，並且增添新意，約有3成為全新菜色。燉飯類即新增「松露味噌牛肋燉飯」、「奶油白醬鮭魚親子燉飯」與「海膽奶油醬北海道扇貝燉飯」。其中「松露味噌牛肋燉飯」將法式紅酒燉牛肉與黑松露牛肝菌菇奶油醬結合，並以味噌與特製醬汁調味，每份480元。「海膽奶油醬北海道扇貝燉飯」則是以海膽醬、蕃茄糊為燉飯賦味，搭配上帆立貝，呈現出鮮明海味，每份490元。

除此之外，包括「柚子胡椒鮭魚親子奶油麵」、「燒起司多明哥拉斯牛肉漢堡排飯」、「奶油白醬蕈菇鮮蝦配長棍」、「船凍炸透抽與京都竹輪」等多款新品，也提供消費者更豐富的選擇。針對多人客群，新北裕隆城店還新推出「3人套餐組合」，包含360元的主食3份、季節濃湯3碗、農場沙拉（2選1）、炸物小食（3選1），以及大葉紅茶3杯，每套1,599元。

本次青春漢堡新北裕隆城店的另一大重點，就是推出4種口味的「法式吐司」。其中「手打檸檬奶油法式吐司」將法式吐司香煎後，放上自製的檸檬奶油、糖漬檸檬片等配料，帶來酸香的清新風味，每份180元。「漬櫻桃焦糖布丁法式吐司」則是將法式吐司結合自製的香草布丁，搭配上鮮奶油、焦糖醬，以及復古為十足的罐頭櫻桃，帶來大人系的苦甜風味，每份200元。其他還有「炙香蕉提拉米蘇法式吐司」、「紅酒肉桂蜜蘋果法式吐司」，也讓店內復刻出昭和時期老派咖啡館的情調。

【青春漢堡 新北裕隆城店】