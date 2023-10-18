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1993年「這天出生」免費爽吃王品！ 加碼11月壽星整單75折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「王品牛排」10月再推出新主餐澳洲冠軍黑毛和牛菲力佐干貝，售價1,990元。圖／王品集團提供
「王品牛排」10月再推出新主餐澳洲冠軍黑毛和牛菲力佐干貝，售價1,990元。圖／王品集團提供

快準備好身分證王品集團慶祝滿30周年，大手筆祭出壽星專屬優惠。即日起到11月30日，全台1993年出生的壽星，至王品瘋美食App領券、揪4人同行開吃，享整單87折優惠；1993年11月出生的壽星，優惠升級為75折。

1993年11月16日出生、與王品集團同一天生日的壽星，將在門店舉辦偶像級生日趴，現場有壽星專屬生日電子看板、慶生道具，讓壽星揪友開趴超嗨，當天由王品招待4人免費用餐，活動即日起至11月6日止，在Accupass網站開放報名，限量30組。

王品集團起家品牌「王品牛排」30周年，回饋全台廣大顧客多年支持，即日起到11月30日，身分證字號符合「1、9、9、3」任2碼，平日到店消費單人套餐，出示證件，消費1,590元套餐，即可升級任一款1,790元套餐。消費1,790元套餐，則可升級1,990元套餐（10%服務費另計）。

1993年11月16日「王品牛排」在台中市文心路開幕，強調「只款待心中最重要的人」，主打一頭牛只選最精華的第六至第八對肋骨，一頭牛僅供6客的王品帶骨牛小排，用特殊佐料醃浸2天2夜，經歷250℃高溫，慢火烘烤1.5小時，以高溫瓷盤盛裝，完美保持經典牛排的香嫩風華。

「王品牛排」在1993年開幕時，只有一家門店，兩道主餐，從牛排品質的精挑細選，踏出最嚴格的第一步，迅速茁壯，成為華人世界最負盛名的連鎖牛排餐廳。今年初「王品牛排」發表新店裝與新制服，並在10月推出新主餐「澳洲冠軍黑毛和牛菲力佐干貝」，精選連續2年獲得「澳洲和牛大賽金牌獎」的和牛菲力，搭配新鮮北海道生食級香煎干貝。王品30展現品牌與時俱進的精神，傳達「一起吃飯就是最好的事」的心意。

「王品牛排」30周年生日同慶，身分證字號符合「1、9、9、3」中任2碼，平日到店消費單人套餐，款待主餐升級。圖／王品集團提供
「王品牛排」30周年生日同慶，身分證字號符合「1、9、9、3」中任2碼，平日到店消費單人套餐，款待主餐升級。圖／王品集團提供
線上報名成功的1993年11月16日生日壽星，還能擁有偶像級生日派對，由王品招待4人免費用餐。圖／王品集團提供
線上報名成功的1993年11月16日生日壽星，還能擁有偶像級生日派對，由王品招待4人免費用餐。圖／王品集團提供
王品集團慶祝滿30周年，號召30歲壽星狂歡，祭出壽星揪友同行開吃，最多享75折優惠。圖／王品集團提供
王品集團慶祝滿30周年，號召30歲壽星狂歡，祭出壽星揪友同行開吃，最多享75折優惠。圖／王品集團提供

牛排 生日 王品集團 身分證

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