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這家店讓人猶如走進歐洲天文館 溫貞菱、魏蔓秒扮文青

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
溫貞菱、魏蔓演繹agete 2023秋冬系列新品。圖／惇聚國際提供
溫貞菱、魏蔓演繹agete 2023秋冬系列新品。圖／惇聚國際提供

珠寶換上秋冬新風貌。日系輕珠寶品牌agete 2023冬季限定新品以博物館學為主題，是繼春季的地質學、夏季的考古學、秋季的生物學後的延續，探索珠寶中蘊含的自然美和人類文化遺產。另一主軸則聚焦天文學，靈感源自古代智者透過仰望夜空，推測星體運動軌跡，飾品運用鑽石、堇青石和紫水晶等，以維多利亞時代的華麗格調詮釋宇宙。丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）則為2024 HERITAGE年度紀念系列推出新新色，以洋溢秋季微醺色調的紅碧玉詮釋新藝術運動時期的華麗輪廓與自然圖騰，重拾美好年代的藝術風貌。

温貞菱至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／惇聚國際提供
温貞菱至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／惇聚國際提供
温貞菱至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／惇聚國際提供
温貞菱至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／惇聚國際提供
魏蔓至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／摘自藝人粉專
魏蔓至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／摘自藝人粉專

從天文學延伸出時間的概念，agete的秋冬限定表款，採用琥珀為素材，搭配倒過來看為無限符號的阿拉伯數字8，象徵生生不息。 兩種主題限定耳環套組推分別刻畫太陽及月亮，前者採用橄欖石及琥珀象徵活力，後者則選用具有神秘感的紫金石。限定戒套以雙戒的形式呈現，冬季夜空中劃過天際的流星，agete以經典的寶石貼合技術，巧妙地將堇青石貼合在長石上，打造冬季夜空柔美靜謐的氛圍，主石鑲嵌在星型輪廓的金座上，勾勒出流星的運行軌跡。女星溫貞菱魏蔓等人也都率先到換上全新冬季風貌的店上試戴新作。

喬治傑生2024 HERITAGE系列純銀鑲紅碧玉吊墜，9700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024 HERITAGE系列純銀鑲紅碧玉吊墜，9700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024 HERITAGE系列推出新色珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024 HERITAGE系列推出新色珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024 HERITAGE系列純銀鑲紅碧玉耳環，9700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2024 HERITAGE系列純銀鑲紅碧玉耳環，9700元。圖／喬治傑生提供
agete2023AW K10紫金石石英限定月亮耳環套組耳針款，20,500元。圖／惇聚國際提供
agete2023AW K10紫金石石英限定月亮耳環套組耳針款，20,500元。圖／惇聚國際提供
agete 2023AW K10琥珀橄欖石限定太陽耳環套組耳夾款，21,700元。圖／惇聚國際提供
agete 2023AW K10琥珀橄欖石限定太陽耳環套組耳夾款，21,700元。圖／惇聚國際提供
agete 2023AW 900白金藍寶石鑽石限定戒指，75,100元。圖／惇聚國際提供
agete 2023AW 900白金藍寶石鑽石限定戒指，75,100元。圖／惇聚國際提供
agete 2023AW琥珀鑽石鱷魚壓紋限定表，44,400元。圖／惇聚國際提供
agete 2023AW琥珀鑽石鱷魚壓紋限定表，44,400元。圖／惇聚國際提供

珠寶 溫貞菱 魏蔓

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