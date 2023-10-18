這家店讓人猶如走進歐洲天文館 溫貞菱、魏蔓秒扮文青

輕珠寶換上秋冬新風貌。日系輕珠寶品牌agete 2023冬季限定新品以博物館學為主題，是繼春季的地質學、夏季的考古學、秋季的生物學後的延續，探索珠寶中蘊含的自然美和人類文化遺產。另一主軸則聚焦天文學，靈感源自古代智者透過仰望夜空，推測星體運動軌跡，飾品運用鑽石、堇青石和紫水晶等，以維多利亞時代的華麗格調詮釋宇宙。丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）則為2024 HERITAGE年度紀念系列推出新新色，以洋溢秋季微醺色調的紅碧玉詮釋新藝術運動時期的華麗輪廓與自然圖騰，重拾美好年代的藝術風貌。

温貞菱至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／惇聚國際提供 温貞菱至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／惇聚國際提供 魏蔓至agete台中大遠百配戴2023冬季新品。圖／摘自藝人粉專