萬聖節版腥紅漢堡登場！ 貳樓攜手美國HEINZ「扮鬼」

慶祝萬聖節到來，美式早午餐品牌貳樓於10月19日至10月31日期間，以「尖叫餓樓」為主題，和美國品牌HEINZ亨氏攜手，將全台門市換上番茄鬼的應景布置，並推出亨氏番茄醬特製的腥紅漢堡，與只送不賣的萬聖節限量聯名封印迷你版番茄醬；同時貳樓經典的特調飲品、兒童餐果凍都加入了搞怪淘氣的小眼怪眼元素，歡迎大小朋友一同前來體驗細節滿滿的萬聖節主題。

貳樓將四款漢堡餐點加入了HEINZ亨氏番茄醬特製配方，包括貳樓最受歡迎的「實打實招牌漢堡」、經典回歸的「老墨辣鞭炮漢堡」、今年全新上市以未來肉餅搭上半熟蛋的「陽光雙蛋海地未來堡」，以及「朝日藍帶豬排堡」。活動期間點選漢堡品項（商業午餐品項除外），即附贈一杯綠色的萬聖節小眼怪特調。

小朋友喜愛的「小大人」套餐，也擺上了搞怪生動的小眼怪果凍，以葡萄優格製作的果凍基底，搭配血盆大口的野莓果醬及水果眼球，讓小朋友們又愛又怕。