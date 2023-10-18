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萬聖節版腥紅漢堡登場！ 貳樓攜手美國HEINZ「扮鬼」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
慶祝萬聖節到來，美式早午餐品牌貳樓攜手美國HEINZ亨氏，推出期間限定餐點。圖／貳樓提供。
慶祝萬聖節到來，美式早午餐品牌貳樓攜手美國HEINZ亨氏，推出期間限定餐點。圖／貳樓提供。

慶祝萬聖節到來，美式早午餐品牌貳樓於10月19日至10月31日期間，以「尖叫餓樓」為主題，和美國品牌HEINZ亨氏攜手，將全台門市換上番茄鬼的應景布置，並推出亨氏番茄醬特製的腥紅漢堡，與只送不賣的萬聖節限量聯名封印迷你版番茄醬；同時貳樓經典的特調飲品、兒童餐果凍都加入了搞怪淘氣的小眼怪眼元素，歡迎大小朋友一同前來體驗細節滿滿的萬聖節主題。

貳樓將四款漢堡餐點加入了HEINZ亨氏番茄醬特製配方，包括貳樓最受歡迎的「實打實招牌漢堡」、經典回歸的「老墨辣鞭炮漢堡」、今年全新上市以未來肉餅搭上半熟蛋的「陽光雙蛋海地未來堡」，以及「朝日藍帶豬排堡」。活動期間點選漢堡品項（商業午餐品項除外），即附贈一杯綠色的萬聖節小眼怪特調。

小朋友喜愛的「小大人」套餐，也擺上了搞怪生動的小眼怪果凍，以葡萄優格製作的果凍基底，搭配血盆大口的野莓果醬及水果眼球，讓小朋友們又愛又怕。

這次貳樓和HEINZ 亨氏更特別推出封印番茄鬼的萬聖聯名封印迷你版番茄醬。10月23日起至10月31日活動期間，內只要拍下貳樓門店萬聖節相關的照片，上傳社群的限時動態或貼文並同時標記 @SecondFloor 及 @HEINZ，就有機會拿到萬聖封印限定小罐番茄醬，只送不賣，限量發送。

「陽光雙蛋海地未來堡」370元。圖／貳樓提供。
「陽光雙蛋海地未來堡」370元。圖／貳樓提供。
「朝日藍帶豬排堡」380元。圖／貳樓提供。
「朝日藍帶豬排堡」380元。圖／貳樓提供。
「老墨辣鞭炮漢堡」350元。圖／貳樓提供。
「老墨辣鞭炮漢堡」350元。圖／貳樓提供。
小朋友喜愛的「小大人」套餐，也擺上了搞怪生動的小眼怪果凍。圖／貳樓提供。
小朋友喜愛的「小大人」套餐，也擺上了搞怪生動的小眼怪果凍。圖／貳樓提供。
「實打實招牌漢堡」390元。圖／貳樓提供。
「實打實招牌漢堡」390元。圖／貳樓提供。

番茄醬 漢堡 萬聖節

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