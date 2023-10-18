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雕工超卓的捷克摩瑟水晶限量登場 高雄收藏家爭睹

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
獲法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟此次也前來台灣展示水晶雕刻技法，讓許多珍品收藏家一睹風範。記者王昭月／攝影
獲法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟此次也前來台灣展示水晶雕刻技法，讓許多珍品收藏家一睹風範。記者王昭月／攝影

暌違3年，捷克摩瑟水晶再度踏上台灣，今起在高雄漢來大飯店1樓展至10月23日，獲得法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟此次也前來展示水晶雕刻技法，讓許多珍品收藏家一睹風範。

捷克國寶「摩瑟水晶」擁有166年歷史，全球限量新品發表會「摩瑟水晶浩瀚無垠」巡迴特展，今起在高雄登場。備受矚目的是，捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟帶來的「創世亞當」創作，單件價值近600萬，全球限量8件，台北展場一口氣賣出4件。

摩瑟水晶台灣巡迴特展亦展出賽林格大師的女音樂家系列，作品「波莉辛妮雅女神」，採取雙面雕刻，技法卓越。另名大師史沃博達在「春天的腳步」創作中，展露鬼斧神工。史卡拉大師的「三女神」、「守護神」、「花團錦簇」、「一見鍾琴」、「愛之希望」等5件作品，也是這次特展的焦點。

台灣總代理國裕生活公司執行董事欒慎寰說，摩瑟水晶首席雕刻大師湯瑪士．雷瑟，2020年獲法國政府頒贈「藝術與文學騎士勳章」，是全球水晶雕刻師唯一獲此殊榮者，過去曾獲頒騎士勳章的藝術家，還有趙無極、畢卡索。

欒慎寰表示，水晶雕刻必須以物就刀，每件原材有的得重達數十公斤，因此大師們的巧手不實要厚實有力，還必須精巧，才能如「外科醫師」一般精準下刀，成就極致創作。雷瑟大師的「創世亞當」新品，單價不菲，但獲台灣收藏家爭相收藏。

國裕生活公司執行董事欒慎寰表示，水晶雕刻必須以物就刀，大師們的巧手不實要厚實有力，還必須精巧，才能如「外科醫師」一般精準下刀，成就極致創作。記者王昭月／攝影
國裕生活公司執行董事欒慎寰表示，水晶雕刻必須以物就刀，大師們的巧手不實要厚實有力，還必須精巧，才能如「外科醫師」一般精準下刀，成就極致創作。記者王昭月／攝影
賽林格大師的女音樂家系列，其中作品「波莉辛妮雅女神」，採取雙面雕刻，技法卓越。記者王昭月／攝影
賽林格大師的女音樂家系列，其中作品「波莉辛妮雅女神」，採取雙面雕刻，技法卓越。記者王昭月／攝影
大師史沃博達，在「春天的腳步」創作中，展露鬼斧神工。記者王昭月／攝影
大師史沃博達，在「春天的腳步」創作中，展露鬼斧神工。記者王昭月／攝影
獲法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟此次也前來台灣展示水晶雕刻技法，讓許多珍品收藏家一睹風範。記者王昭月／攝影
獲法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟此次也前來台灣展示水晶雕刻技法，讓許多珍品收藏家一睹風範。記者王昭月／攝影
獲法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟（左）此次也前來台灣展示水晶雕刻技法。記者王昭月／攝影
獲法國政府頒發「騎士勳章」的捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟（左）此次也前來台灣展示水晶雕刻技法。記者王昭月／攝影
捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟帶來的「創世亞當」創作，單件價值近600萬，全球限量8件！台北展場一口氣賣出4件。記者王昭月／攝影
捷克水晶大師湯瑪士・雷瑟帶來的「創世亞當」創作，單件價值近600萬，全球限量8件！台北展場一口氣賣出4件。記者王昭月／攝影

捷克 藝術家

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