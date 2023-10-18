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完美呈現巴黎金燦感！ 迪奧聖誕彩妝靈感來自杜樂麗花園
巴黎，是許多人心中最為浪漫美麗的都市，其中羅浮宮更是全球知名的地標，而羅浮宮的前院就是杜樂麗花園，也是巴黎規模最大的法式皇家庭院，每逢耶誕節之際，就是最具浪漫的法式氛圍。迪奧今年度聖誕限定彩妝，就以杜樂麗花園為靈感，營造出滿滿夢幻感，以及讓金燦風格躍上彩妝。
在杜樂麗花園中，有著金色大門，玫瑰花園，塞納河畔，雕像與噴水池等，整體充滿的金色巴洛克風格，也成為迪奧聖誕彩妝的主題。
迪奧將超完美氣墊、癮誘唇膏等兩款商品，外殼披上限量外衣，以杜樂麗花園白金刺繡圖騰，搭配Christian Dior燙金，彷彿花園就在手上。癮誘唇膏還特別推出限量色選#211冰霜毬果，帶點珠光的香檳裸粉色，更是高級的裸色妝感。
更值得入手的是迪奧藍星唇膏金燦手拿包杜樂麗花園限量版，特別推出的金燦手拿包，有著金色條紋與長方型包深，搭配金色長鍊，盒內還附有鏡子，可以隨時維持完美妝容，可以當成彩妝手拿包，也能當成時尚小包。
盒內含有4款經典色選，包括迪奧藍星唇膏的#999特霧正紅，以及可以替換蕊心的#458白桃奶茶、#849楓葉紅棕，以及柔霧妝效的#772紅棕玫瑰，滿足不同場合的唇妝需求。
另外還有迪奧經典五色眼影杜樂麗花園限量版，粉盤上有著圖騰浮雕，共有兩款代表花園中白晝與黑夜的色選，包括#043星夜小徑、#543晨曦大道，都能營造出不同的妝感。
剛上市的迪奧超完美亮妍腮紅，也推出杜樂麗花園限量版，搭配上浮雕圖騰，整體風格更為奢華，有著蜜桃珊瑚色的#211安德烈玫瑰，或是煙燻玫瑰色的#621杜樂麗紅玫瑰；其他新品包括迪奧超完美晶緻唇露杜樂麗花園限量版，共有4款限量色選，以及2款色選的迪奧亮彩指甲油杜樂麗花園限量版。
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