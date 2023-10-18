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全球50最佳、新加坡第一名！萊佛士酒店整裝出發奪佳績

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
長樂酒吧（Long Bar）是新加坡著名雞尾酒「新加坡司令」起源地。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
長樂酒吧（Long Bar）是新加坡著名雞尾酒「新加坡司令」起源地。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

歷經10年籌備規劃，於2017至2019年期間修繕翻新的新加坡傳奇「萊佛士酒店」（Raffles Hotel Singapore）傳來好消息，其入選「全球50家最佳飯店」（The World’s 50 Best Hotels），榮獲世界第17名、新加坡第1名酒店的殊榮。

等同於一部新加坡歷史的萊佛士酒店，自1887年開業至今已超過136年，古老而雄偉的維多利亞式建築更被新加坡政府核定為國家級古蹟。酒店內還有3、4位歷史學家為遊客說歷史；全球知名的雞尾酒「新加坡司令」原產地，也出自酒店內的長樂酒吧（Long Bar），不僅能在此盡情暢飲，也能豪邁地將花生殼扔到地上，親自體驗這項有趣的萊佛士傳統！【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

2017至2019年，走過一世紀的新加坡萊佛士酒店耗時兩年半、進行修繕翻新，由著名的室內設計師亞歷山卓·尚帕利莫（Alexandra Champalimaud）操刀、全球知名建築設計公司Aedas協助，在多位設計師聯手下，為經典酒店保留昔日魅力並反映當代豪華氛圍，每個細節都可感受酒店的典雅奢華。

翻新後即遇疫情，如今疫後市場已快速回溫，115間套房配備全新設施和當代智慧科技，所有房型均可透過iPad平板智慧調整房內照明及溫度、開啟視聽娛樂，並可隨時委請專屬私人管家預約酒店餐廳、活動體驗等。套房更新，但仍保有維多利亞時代的英式典雅，像是4米高天花板、挑高雙層玻璃窗、迷人的陽台長廊，以及沿用原有機械燈具開關。

新加坡萊佛士酒店也推出4天3夜的全方位療程（Enlightenment Retreat），包括日出瑜珈、正念冥想、水療護理、聲音療癒、雨林體驗等體驗。其中，「萊佛士水療中心」更於2022年獲選為亞洲飯店最佳水療中心，多樣化療程包含秘魯粉紅鹽溫泉池、草藥桑拿房，以及釋放純淨鹽蒸氣的SPA烤箱等。

被稱為「不只是酒店，也是景點」的新加坡萊佛士酒店，多樣化的美食也值一提。例如米其林星級認證的世界頂級女主廚安妮-蘇菲·碧克（Anne-Sophie Pic）所主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳；將全球首創的地中海燒烤美食概念移師萊佛士酒店的Bar & Billiard Room；當代中餐名廚梁子庚以「藝yì」餐廳登上新加坡美食舞臺；Tiffin Room奉上北印度的傳統美食、復刻20世紀初期風味；以及Butcher’s Block客製化的肉類佳餚等。

酒店內的La Dame de Pic餐廳結合傳統和創新，集法國和東南亞的美饌風味於一身。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供
酒店內的La Dame de Pic餐廳結合傳統和創新，集法國和東南亞的美饌風味於一身。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供
新加坡萊佛士酒店提供多樣化療程服務，並推出全方位療程（Enlightenment Retreat），開展「慢活」旅行。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供
新加坡萊佛士酒店提供多樣化療程服務，並推出全方位療程（Enlightenment Retreat），開展「慢活」旅行。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供
費時兩年半進行修繕翻新，旅客的所有需求均可在套房內透過「iPad平板」一指搞定。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供
費時兩年半進行修繕翻新，旅客的所有需求均可在套房內透過「iPad平板」一指搞定。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供
新加坡萊佛士酒店於全球50家最佳飯店評選中，榮獲世界第17名、新加坡第一的殊榮。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供
新加坡萊佛士酒店於全球50家最佳飯店評選中，榮獲世界第17名、新加坡第一的殊榮。圖/ 新加坡萊佛士酒店提供

酒店 新加坡 設計師

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