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台日高齡醫學合作 陳亮恭：台灣研發成果導入日本契機
高齡議題日漸重要，台北榮總、國立陽明交通大學及國家衛生研究院共同組成「高齡健康整合研究中心」，與日本國立長壽醫療研究中心、東京都健康長壽醫療中心簽訂合作協議。居中促成的關渡醫院院長陳亮恭指出，台日高齡醫學的合作是成功範例，不僅學術交流，更深入兩國關心的共同議題開展研究，雙方共同分析資料，是國際合作的重要里程碑。
陳亮恭於會中發表「台日老化世代研究」，東京都健康長壽醫療中心CEO鳥羽研二指出，東京都政府對高齡少子化的相關議題高度重視，但社會工作人口與照護人力不足，的確是棘手議題，東京都政府賦予他們很大的使命，發展數位科技應用，從偵測衰弱、認知衰退等，期望能有具科學精準度的數位科技應用，達成健康長壽的目標。
日本國立長壽資料研究中心理事長荒井秀典也指出，高齡者駕駛議題也是現在日本一大挑戰，研究發現停止駕車的高齡者，後續失智風險較高，但高齡駕駛的安全性也需兼顧，目前日本政府正研擬正式文件，希望提供社會參考執行，該文件也將提供給台灣，共同研議兼顧長者生活與交通安全的積極有效策略。
陳亮恭指出，此次會議更聚焦於研究發現的社區實踐以及研究資料共享，也對數位科技有很高的期待。這部分是台灣的強項，應把握機會開展，日本政府對引進科技應用也有自己的標準，且具有一定門檻，但透過這個合作平台，台灣許多的研發成果多了導入日本的契機，非常期待未來發展，共同以尖端研究成果改變社會的未來。
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