本周末拍賣預展 佳士得聚焦常玉、藍鑽、天民樓青花瓷
佳士得（Christie’s）香港2023年秋季拍賣台北預展將於本週末10月21日起至22日止於台北萬豪酒店整場，各門類焦點拍品包括「天民樓珍藏專場拍賣」的青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶、領銜「二十世紀及二十一世紀藝術」的常玉《花毯上的側臥裸女》、吳冠中 《廣西壯家村寨 》、名為The Pink Supreme的15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石、以及百達翡麗 的18K紅金自動上鍊世界時間三問腕表。同時登台的還有即將於日內瓦瑰麗珠寶拍賣的「Bleu Royal」17.61克拉內部無瑕艷彩藍鑽，估價逾11億元台幣，相當驚人。今年適逢席德進百歲周年，佳士得特於香港秋季拍賣台北預展期間同場展出大師的精選作品。
即將於11月30日舉槌的「天民樓珍藏專場拍賣」，是中外最顯赫及重要的私人瓷器收藏之一，此單一藏家專場共推出15件元、明、清瓷器珍藏，拍前總低估價逾1.2億港元（近5億元台幣）全部拍品均經多次展覽及出版，其中元代青花瓷更是首次現身市場，備受矚目。天民樓珍藏乃藏家自七十年代起歷經數十年的心血蒐集而成，其收藏尤以元青花瓷及明清御製瓷最爲聞名，曾於上海博物館、香港藝術館、台北鴻禧美術館等地展出。此次登台的元代青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，因造型典雅備受藏家青睞，而且保有原蓋，相當難得。梅瓶於宋元多作為酒器使用，此品紋飾豐富多樣，畫工奔放，發色深邃濃郁如寶石藍，是使用進口蘇麻離青鈷料的高級品繪製而成。
成立於1993年的中國嘉德是華人市場最重要的拍賣行之一，30年來首次在台北舉辦拍賣精品預展，展出地點為臺北信義區華南金控大樓。此次以「二十世紀及當代藝術部門 」的華人現代與當代藝術品為主力，展覽由林風眠50年代罕見油畫傑作《齊天大聖孫悟空》與1979年創作並贈送於馮葉的仕女臻品《摩登仕女》為焦點，另有關良與吳冠中70年代的風景油畫，以及知名中國當代藝術家如周春芽、劉野等代表作登場。備受矚目的新生代藝術家如陳可、黃宇興，以及台灣青年藝術家范揚宗、周代焌等人作品，也是鑑賞重點。
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