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本周末拍賣預展 佳士得聚焦常玉、藍鑽、天民樓青花瓷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得秋拍瑰麗珠寶領拍珍品為拍賣史上最碩大內部無瑕的濃彩粉紅鑽石「THE PINK SUPREME」，為一重達15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石，估價7,000萬港元起。圖／佳士得提供
佳士得秋拍瑰麗珠寶領拍珍品為拍賣史上最碩大內部無瑕的濃彩粉紅鑽石「THE PINK SUPREME」，為一重達15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石，估價7,000萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港2023年秋季拍賣台北預展將於本週末10月21日起至22日止於台北萬豪酒店整場，各門類焦點拍品包括「天民樓珍藏專場拍賣」的青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶、領銜「二十世紀及二十一世紀藝術」的常玉《花毯上的側臥裸女》、吳冠中 《廣西壯家村寨 》、名為The Pink Supreme的15.48克拉內部無瑕的濃彩粉紅鑽石、以及百達翡麗 的18K紅金自動上鍊世界時間三問腕表。同時登台的還有即將於日內瓦瑰麗珠寶拍賣的「Bleu Royal」17.61克拉內部無瑕艷彩藍鑽，估價逾11億元台幣，相當驚人。今年適逢席德進百歲周年，佳士得特於香港秋季拍賣台北預展期間同場展出大師的精選作品。  

即將於11月30日舉槌的「天民樓珍藏專場拍賣」，是中外最顯赫及重要的私人瓷器收藏之一，此單一藏家專場共推出15件元、明、清瓷器珍藏，拍前總低估價逾1.2億港元（近5億元台幣）全部拍品均經多次展覽及出版，其中元代青花瓷更是首次現身市場，備受矚目。天民樓珍藏乃藏家自七十年代起歷經數十年的心血蒐集而成，其收藏尤以元青花瓷及明清御製瓷最爲聞名，曾於上海博物館、香港藝術館、台北鴻禧美術館等地展出。此次登台的元代青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，因造型典雅備受藏家青睞，而且保有原蓋，相當難得。梅瓶於宋元多作為酒器使用，此品紋飾豐富多樣，畫工奔放，發色深邃濃郁如寶石藍，是使用進口蘇麻離青鈷料的高級品繪製而成。

成立於1993年的中國嘉德是華人市場最重要的拍賣行之一，30年來首次在台北舉辦拍賣精品預展，展出地點為臺北信義區華南金控大樓。此次以「二十世紀及當代藝術部門 」的華人現代與當代藝術品為主力，展覽由林風眠50年代罕見油畫傑作《齊天大聖孫悟空》與1979年創作並贈送於馮葉的仕女臻品《摩登仕女》為焦點，另有關良與吳冠中70年代的風景油畫，以及知名中國當代藝術家如周春芽、劉野等代表作登場。備受矚目的新生代藝術家如陳可、黃宇興，以及台灣青年藝術家范揚宗、周代焌等人作品，也是鑑賞重點。

領銜佳士得「天民樓珍藏專場拍賣」的拍品之一元青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，高44.7公分，估價2,000萬港元起。圖／佳士得提供
領銜佳士得「天民樓珍藏專場拍賣」的拍品之一元青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，高44.7公分，估價2,000萬港元起。圖／佳士得提供
領銜佳士得「二十世紀及二十一世紀藝術」秋拍的常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布，1929年作，81 x 130公分，估價約1億港元（約4.1億台幣）起。 圖／佳士得提供
領銜佳士得「二十世紀及二十一世紀藝術」秋拍的常玉《花毯上的側臥裸女》，油彩畫布，1929年作，81 x 130公分，估價約1億港元（約4.1億台幣）起。 圖／佳士得提供
佳士得日內瓦拍賣的17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽，估價約3,500萬美元（約11.2億元台幣）起，將於本週末登台展出。圖／佳士得提供
佳士得日內瓦拍賣的17.61克拉的對稱梨形切割藍鑽「Bleu Royal」，是拍賣史上最大的內部無瑕艷彩藍鑽，估價約3,500萬美元（約11.2億元台幣）起，將於本週末登台展出。圖／佳士得提供
中國嘉德首次在台北舉辦二十世紀及當代藝術精品展，展出作品之一為林風眠《摩登仕女》，1979年作，紙本 設色，67.5×67.7公分。圖／中國嘉德提供
中國嘉德首次在台北舉辦二十世紀及當代藝術精品展，展出作品之一為林風眠《摩登仕女》，1979年作，紙本 設色，67.5×67.7公分。圖／中國嘉德提供
佳士得香港秋季拍賣將推出天民樓珍藏專場拍賣，匯聚15件精彩藏品，拍前總估價超過1.2億港元，備受矚目。圖／佳士得提供
佳士得香港秋季拍賣將推出天民樓珍藏專場拍賣，匯聚15件精彩藏品，拍前總估價超過1.2億港元，備受矚目。圖／佳士得提供
中國嘉德成立30年來首度來台舉辦拍賣預展，焦點之一為林風眠《齊天大聖孫悟空》，1956年作，布面油畫，53.5 ×45.5 公分。圖／中國嘉德提供
中國嘉德成立30年來首度來台舉辦拍賣預展，焦點之一為林風眠《齊天大聖孫悟空》，1956年作，布面油畫，53.5 ×45.5 公分。圖／中國嘉德提供

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