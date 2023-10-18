Harry Winston晶華專門店再開幕 50億頂級珠寶美獻嬌客

頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）在耗時兩個月重新改裝後，為座落於台北晶華酒店二樓大廳黃金位置的台北晶華品牌專門店，隆重揭開全新篇章。海瑞溫斯頓晶華專門店除引入同步紐約旗艦店最新概念裝潢，今日更展出45款頂級珠寶、總價大破50億。開幕活動上並有品牌亞太區日本市場以外負責人Clement曾文湘、晶華酒店潘思亮董事長、營運長吳偉正出席，星光熠熠。

曾文湘致詞時表示，海瑞溫斯頓是亞太區在日本以外的第一家品牌專門店，從2004年海瑞溫斯頓進駐台北晶華酒店至今已邁向堂堂20周年，同時亞太區也擴展至9個城市、12家專門店，意義非凡，最後並期許未來能與貴賓們一起、再創高峰。

全新海瑞溫斯頓晶華酒店專門店共有五大亮點，設計概念為同步紐約旗艦店，是除日本外的亞洲首見。首先品牌自國外空運來台義大利黃色石灰石洞石為外牆，營造出古典優渥的高質感。櫥窗中展櫃除了重新設計以呼應外牆石材，照明與整體也偏向金、灰褐色系，營造出私人俱樂部的隱秘氛圍。

環形花環的黑金雙色雙開門，則帶人踏上海瑞溫斯頓的頂級珠寶風格旅程。大廳地板上的黑白雙色拼接地磚，其內為鑽石切割形狀，外圍則包覆以八角型，一如海瑞溫斯頓所擁有的無數貴重祖母綠寶石。婚禮專區白色牆面上的手工刺繡，充滿古典主義的洛可可風格，細緻婉約，是台灣首見，而邁向VIP區的牆面更有一款除日本外獨步亞洲的Avenue大型掛鐘，似將人沈醉在一段專屬海瑞溫斯頓的奢華時光、閃耀迷人。

活動上兩位模特兒更分別配戴上頂級珠寶紅寶石鑽石項鍊（訂價約7,600萬）搭配Cluster紅寶石鑽石耳環、Secret Combination鑽戒、Cluster紅寶石鑽石手鍊，總價約1億3,400萬；另一位模特兒則配戴上頂級珠寶Larita鑽石項鍊（訂價約4,400萬）搭配Secret Cluster鑽石手環、Cluster鑽石耳環、Winston Cluster系列鑽戒與Winston Cluster鑽戒，總價約7,900萬；其中頂級珠寶系列紅寶石鑽石項鍊以5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅寶石為主石，並透過大量的鑽石與36顆蛋面切工緬甸紅寶石烘托，營造出滂礡氣韻；另一款頂級珠寶Larita鑽石項鍊則鑲嵌261顆鑽石、總重約92.09克拉，如絲綢繫繩般的交織柔軟，更似一抹配戴上身的流星，持續搜集一次又一次的驚訝、讚美與好運。

本次展出的頂級珠寶無論在珍稀寶石的多樣性、寶石份量的驚喜度皆邁向又一高峰。像是一對心形切割、Fancy Vivid的黃鑽耳環單價變上看5,000萬，另有一對各約37、38克拉斯的頂級藍寶石耳環則有破億身價，產自斯里蘭卡、但擁有緬甸的冷凝深邃；如果偏好粉嫩色彩，一只主石11克拉的粉紅藍寶石戒指則約4,000萬，另有一只哥倫比亞產、無油處理的祖母綠鑽戒，則也有近1億身價、雍容華貴。不容錯過的還有一區則為白鑽主題，主鑽全為6至12克拉不等，涵蓋圓形明亮式、枕型、梨形、心形、祖母綠等多種切工，盡情展現海瑞溫斯頓在搜羅頂級寶石外，頂級技藝的出神入化。