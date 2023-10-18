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高雄漢來三麗鷗主題房11月打6折！Kitty慶生 平日限量
擁有全球無數粉絲的Hello Kitty即將邁入50周年，高雄漢來三麗鷗主題房為了歡慶Hello Kitty 11月1日生日到來，11/1~11/30平日全面6折起，每日限定5間，除了享有主題房所有禮遇，每房再加送馬卡龍繽紛禮盒，於10/23至10/28開放搶訂。
漢來與三麗鷗聯名8個明星IP，全新打造專屬三麗鷗主題房樓層，18間主題房風格不同，每間裝潢、家具、配色皆融入每位明星角色的風格特色。為慶祝Hello Kitty生日，11/1~11/30入住主題房、平日全面6折起，每房7,690元起，共有9間雙人房和9間家庭套房，粉絲們可任選自己喜歡的角色和房型。
「Hello Kitty生日派對慶生專案」每天限量5間，專案加碼贈送6入馬卡龍禮盒。此外，專案禮遇包含自助式早餐、８款故事角色的迎賓茶點、客製化的備品和客用品、冰箱飲料免費、定點定時交通接駁，客製化的合影相框照等。
高雄漢來也迎來28周年慶，即日起至10/29預訂早鳥歡慶住房享28折優惠，雙人房3,584元起，入住日期為11/1至12/30，平日可升等港景房，指定假日如11/18、11/25、12/2、12/16、12/2不加價，此專案不含早餐。
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