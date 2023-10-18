momo購物網「Chill季鍋物賞」限時6折起！「酸菜魚」成爆紅新寵

時序入秋，正是吃鍋的好時機，momo購物網根據站上銷售觀察，隨著氣溫日漸轉涼，鍋物湯底買氣月增突破60%，除了滋補養生的麻油雞、秋冬長銷的酸菜白肉鍋、麻辣鍋，今年爆紅美食酸菜魚更是許多消費者嘗鮮首選。秋意到來，海鮮控期待已久的「秋蟹季」也正式開打，近一個月秋蟹銷售亦飆升200%，其中極鮮霸主大閘蟹、爆卵紅蟳、帝王鱈場蟹皆為今年饕客指定必啖海味。為讓饕客們大飽口福，momo購物網10月23日至11月22日推出「Chill季鍋物賞」，精選王品集團、海底撈、林聰明、阿圖、饗城等約50家美食品牌，集結超過1,800款鍋物優惠6折起，再祭出消費滿額送百元mo幣。

轟動全台的話題美食「酸菜魚」為今年入秋鍋物一大焦點，又酸又辣又開胃，熱銷商品如台中爆紅排隊美食「刁民秘罈酸菜魚」，龍骨高湯基底經3小時持續熬煮清爽鮮甜，加入獨家醃漬台灣酸菜、Q彈滑嫩烏鱧魚片，再淋上140度花椒香料油爆香；「膳馨川味酸菜魚」採用雲林大埤特產酸菜搭配嚴選肥美口湖台灣鯛，入口鮮甜、酸辣帶勁、椒麻過癮；「漁知香清香麻辣酸菜魚」選用肉質彈牙的黑魚入湯搭配豬五花油脂，尾韻再由酸菜的酸、花椒的麻，讓風味再次昇華。

迎接入秋第一波氣溫下降，也有許多消費者偏好滋補養身的麻油雞，為身體暖胃驅寒，像是美食名店「阿圖麻油雞」，慢火精燉湯頭濃郁順口，加上醇厚的麻油香氣及嚴選Q彈軟嫩的新鮮土雞，征服眾多饕客味蕾；「饗城秋冬養生湯麻油雞」雞肉塊份量十足，軟嫩不柴，以在地獨特麻油佐以辛香老薑爆香，打造濃郁香氣；「台中福華大飯店老酒麻油雞湯」取自上等食材精華加入老薑、枸杞與紅棗慢燉，搭配軟嫩多汁、Q彈厚實的去骨仿土雞肉塊，湯頭濃郁清甜、溫和順口。

人氣鍋物當然少不了香辣又過癮的麻辣鍋，像是「海底撈麻辣火鍋套餐」，嚴選麻辣花椒、醇濃豆瓣拌炒入味，搭配海底撈原店熱門食材，每一口都是四川正宗好滋味；「王品集團青花驕經典麻辣鍋組合」以秘製湯頭佐江津九葉青花椒，打造底韻豐足、醇厚不膩口的麻辣湯頭，提升食材鮮美，涮料十足入味。酸甜開胃的酸菜白肉鍋更是秋冬不能錯過的好滋味，像是「四平小館酸菜白肉鍋」，嚴選高山結球白菜，使用古法天然發酵製成酸而不澀的濃郁湯頭，提出鍋物鮮甜微酸的清爽口感；還有「王品集團石二鍋酸菜白肉鍋」，天然發酵的酸白菜風味酸香夠味，清爽開胃、溫潤順口，搭配五花豬肉口感Q彈肉質鮮甜。

入秋之際，饕客們也做好準備大啖秋蟹，今年除了當季盛產的「大閘蟹」、蟹膏飽滿的「爆卵紅蟳」依舊是饕客熱愛，肉質Q彈飽滿的「頂級鱈場蟹」加入鍋物內可增添湯頭鮮甜風味，也備受許多火鍋控青睞。momo購物網推薦「優鮮配上等鮮活江南大閘蟹」，產地直送隻隻體型肥美鮮甜飽滿，滿滿蟹黃、鮮嫩蟹肉直達味蕾；「鮮綠生活爆卵熟凍大紅蟳」肉質鮮甜緊實細嫩，每隻經人工挑選飽滿蟹膏，適合料理蟹黃粉絲煲、紅蟳米糕；「優鮮配頂級鄂霍次克海生凍鱈場蟹腳」嚴選純淨海域培育頂級帝王蟹，五星級鮮度拔群，堪稱火鍋最佳逸品。