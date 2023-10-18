《RE：江賢二》數位冥想．江賢二光影沈浸展 早鳥票開賣

科文双融以推動文化科技為使命，期望在台灣藝術文化領域帶動數位轉型，為藝術文化內容注入數位創新，並創造兼具藝術與技術引領的美學展現。本次攜手台灣當代藝術大師江賢二，透過融合前衛AI與生成藝術跨域實驗手法，將江賢二的創作轉譯成全沉浸數位體驗，將藝術帶入全新的數位境界。

《RE：江賢二》數位冥想．江賢二光影沈浸展將從12月22日至2024年3月3日，於台北101內的「双融域AMBI SPACE ONE」正式展開，今日的啟售記者會中，科文双融董事長施振榮、科文双融副董事長陳立恆、台新銀行文化藝術基金會鄭家鐘、藝術家江賢二以及多家企業代表均出席了本次啟售記者會，除宣告《RE：江賢二》數位冥想，江賢二光影沈浸展即日起正式於TixFun售票網開賣，同時宣布後續將啟動限量典藏票和美學教育觀展計劃，號召企業支持認購本展覽票券媒合予社福團體或弱勢族群進行觀展，達到推廣美學教育的目的。

江賢二是台灣具重要性，擁有近60年創作生涯的當代藝術大師，在其豐富的藝術生涯中，透過不同創作風格，反映出他對生命、靈性、音樂和人文關懷的深刻思考。本次展覽由王奕盛導演帶領的主創團隊梳理江賢二的作品，涵蓋了自1960年代中期以來的藝術脈絡，包含「封窗」系列中的沉鬱和極簡風格，以及「比西里岸之夢」系列中的明亮色彩和生命力等創作，從中提煉出10個主題，並邀請5組國內頂尖新媒體設計團隊，包括谷汩文化、動工設計、叁式、有日互動和Pusle Hyper Media，互動部份則邀請墨雨設計吳哲宇合作，主視覺由設計師何庭安操刀，以及重量級音樂製作人陳建騏合力創作，共同解構江賢二與其創作的精神，延續江賢二過往辦展都會在現場設置「冥想空間」的概念，根據双融域場域的沉浸式特性，以幻化多變的影音、包覆觀者的視聽感官，結合新科技打造出10段富含詩意且風格迥異的數位冥想。

陳立恆致詞時分享，本次展覽主題中的「Re」不僅是對江賢二的「Respect致敬」，同時「Respond回應」藝術家持續創作的生命力，並「Reborn再生」轉繹江賢二創作為沉浸式體驗以回應對未來的想像。活動中也宣布將推出結合江賢二實體和數位作品的限量典藏票券，共有2種組合，每種組合內含3款票券，2組各限量1,000套，都非常具有收藏價值。而施振榮也當場自掏腰包購買了全系列限量典藏票，期望能達到拋磚引玉的效果。