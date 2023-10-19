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成為你的啦啦隊！威德贊助HBL聲量漲2.9倍 BHK's提升媽咪好感度秘訣曝光

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，光復高中對戰南山高中，終場光復高中以64比54擊敗南山高中，獲得HBL男子組冠軍，獲勝當下隊員們開心的慶祝。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，光復高中對戰南山高中，終場光復高中以64比54擊敗南山高中，獲得HBL男子組冠軍，獲勝當下隊員們開心的慶祝。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

image source：WEIDER威德提供

文／陳宣懿

「成就更威的你！」HBL高中籃球聯賽、HVL高中排球聯賽場邊不時看到「WEIDER威德」的宣傳布條或跑馬燈，超過80年的國際健康品牌、來自美國的威德，跨足保健食品、運動補給品及體育賽事贊助，在亞洲以產品健康益生菌著名。

威德秉持創辦人Joe Weider支持基層運動員的精神，近3年贊助大小體育賽事，投入超過4,500萬元，為高中運動員提供營養補給品及獎助學金，給予健康及財務方面的支持。

▲威德贊助HBL高中籃球聯賽

image source：WEIDER威德提供

感謝獲獎肯定　威德：更在意照顧消費者健康及回饋社會

鎖定現代人腸胃不適、難入睡、後疫情時代保養等健康問題，威德持續研發不同功能「益生菌」產品，積極拓展佈局便利商店、賣場、電商等多元通路；在行銷操作面，邀請知名藝人代言，與專業營養師及網紅合作推廣，推升品牌好感度與心佔率，整體品牌聲量成長2.9倍，獲得2023網路口碑之星「健康休閒領域」保健食品類領航創新獎

威德表示，獲獎固然是對美國威德在台灣經營的肯定，然而，回歸品牌精神「威德，成就更威的你」，美國威德台灣經營團隊更在意是否持續成長，不斷超越自我，照顧消費者健康及回饋社會。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發保健食品類「領航創新獎」給予WEIDER威德，由威德亞太區執行副總陳旭文（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

回歸家庭付出　BHK's帶著照顧自己孩子的心情開發產品

「帶著初心，希望能夠讓媽媽們保持美麗健康的狀態，更好的陪著重要的家人。」獲得2023網路口碑之星「健康休閒領域」保健食品類策略卓越獎的「BHK's帝力股份有限公司」緩緩道出企業理念。

創立於2014年，從一開始對於漂亮的堅持，到專注全家大小的健康生活，一步步成為台灣保健領導品牌。回顧打拚過程，BHK's表示，因為夥伴們陸續步入家庭，帶著照顧自己孩子的心情，陸續開發出孕婦系列、兒童系列產品，為了讓各階段的人們都能過得更美好。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發保健食品類「策略卓越獎」給予BHK's帝力股份有限公司，由BHK's營銷總監湯瑞萍（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

專注孕婦媽媽營養補充　BHK's網路聲量成長2.2倍

BHK's在過去一年掌握孕婦媽媽們在孕期及哺乳期的營養補充，結合知名女星、KOL代言推薦，成功引起網友關注討論，網路聲量成長2.2倍、好感度也優於業界均值。在⾏銷操作上，不只透過社群的團購、直播行銷產品，更與各大電商平台合作增加產品能見度，透過多元的銷售通路，觸及更多潛在客群。

「媽媽是世界上非常需要好好寵愛的角色！」BHK's深感母親的辛苦，花許多心力確保讓孕婦與胎兒於孕期有完整營養，「在這個家庭與工作必須兼顧的環境之中，我們當然要把媽媽的身體照顧好」，各種貼心的考量也獲得媽媽們的稱讚，激賞「哇～BHK's在孕期營養上好專業」 ，願意從孕期到寶寶出生都讓他們陪伴照顧。

2023網路口碑之星「健康休閒」完整洞察報告下載請點此


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