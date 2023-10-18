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粉紅小馬、超萌小羊好吸睛！可愛外型後竟藏這深意

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
以小羊和小馬為主要形象的活動，看似可愛又吸睛，但其實背後都跟呼籲民眾投身公益息息相關。圖／RALPH LAUREN、Brooks Brothers提供
以小羊和小馬為主要形象的活動，看似可愛又吸睛，但其實背後都跟呼籲民眾投身公益息息相關。圖／RALPH LAUREN、Brooks Brothers提供

美國經典時尚品牌Brooks Brothers迎接205周年，因此在台推出限量紀念小羊；RALPH LAUREN也在本月全球展開一系列Pink Pony粉紅小馬主題店鋪活動。以小羊和小馬為主要形象的活動，看似可愛又吸睛，但其實背後都跟呼籲民眾投身公益息息相關。

RALPH LAUREN於2000年發起，隔年正式成立全球公益項目「Pink Pony 粉紅小馬企劃」，致力於癌症關懷和預防。所以每年到了10月，全球Ralph’s餐廳及Ralph’s Coffee都將提供Pink Pony粉紅限定特調餐飲，所得收益將用於支持Pink Pony基金會或當地的癌症機構。此外，紐約、芝加哥、雪梨、新加坡、北京和上海的RALPH LAUREN旗艦店將打上粉色燈光，來呼應活動主軸。今年台灣亦響應企劃，凡舉Pink Pony系列指定牛津襯衫、連帽上衣的全部銷售收益及其他Pink Pony系列的25%銷售收益將撥捐中華民國乳癌病友協會。

台灣亦響應Pink Pony企劃，指定牛津襯衫、連帽上衣的全部銷售收益及其他Pink Pony系列的25%銷售收益將撥捐中華民國乳癌病友協會。圖／RALPH LAUREN提供
台灣亦響應Pink Pony企劃，指定牛津襯衫、連帽上衣的全部銷售收益及其他Pink Pony系列的25%銷售收益將撥捐中華民國乳癌病友協會。圖／RALPH LAUREN提供

而Brooks Brothers也以205周年為藉，攜手香港Dress Green和台灣REHOW，兩個單位，一同合作打造限量紀念小羊。每個周年紀念小羊都以品牌回收布料加上手工製作而成，並穿上品牌多款經典單品，像是Brooks Brothers於1896年開發的必備經典扣領牛津襯衫、最能代表美式風格的休閒Polo衫、以及品牌最引以為傲的專業剪裁西裝造型，展現招牌設計元素，以永續方式重新詮釋經典單品。

紐約、芝加哥、雪梨、新加坡、北京和上海的RALPH LAUREN旗艦店將打上粉色燈光，來呼應Pink Pony企劃。圖／RALPH LAUREN提供
紐約、芝加哥、雪梨、新加坡、北京和上海的RALPH LAUREN旗艦店將打上粉色燈光，來呼應Pink Pony企劃。圖／RALPH LAUREN提供

Brooks Brothers迎接205周年，因此在台推出限量紀念小羊，限定台北101門市銷售。圖／RALPH LAUREN、Brooks Brothers提供
Brooks Brothers迎接205周年，因此在台推出限量紀念小羊，限定台北101門市銷售。圖／RALPH LAUREN、Brooks Brothers提供

Brooks Brothers迎接205周年的限量紀念小羊，以品牌回收布料加上手工製作而成，並穿上品牌多款經典單品。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers迎接205周年的限量紀念小羊，以品牌回收布料加上手工製作而成，並穿上品牌多款經典單品。圖／Brooks Brothers提供

品牌 牛津

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