與蔡詩芸仍在婚姻狀態？ 王陽明現身時尚活動親回11字

與太太感情狀態撲朔迷離的王陽明，兩周前轉發了蔡詩芸的限時動態，夫妻看似相敬如賓的互動引發討論。而再次現身時尚品牌DSQUARED2活動，王陽明面對婚姻狀態提問，先是找經紀人搬救兵，但仍無正面回應，僅表示「一直都很支持家人朋友（馬龍）的表演」，讓人越看越不明白。

義大利時尚品牌DSQUARED2結束了為期三個月的快閃店，正式進駐微風南山百貨，在台打造首間旗艦店。DSQUARED2由厲勝國際負責代理，其執行長觀察到台灣男性在時尚流行的選項少，因此在快閃店試完水溫之後，成立了佔地近50坪的品牌裝賣店。厲勝國際表示，DSQUARED2台灣首間旗艦店，裝潢風格參考了品牌的東京店，大量使用訂製的金屬鏡面浪板當作背景，以及利用金字塔格紋作為主要視覺，搭配工業風層架，呼應對於次文化的關注。而且旗艦店樓面高度刻意降低，營造出聚光效果，讓到訪的消費者，化身如明星般亮眼。

王陽明（左）身穿了黑色晚宴正裝外套，內搭品牌Logo T恤，以及有破壞加工的牛仔褲出席DSQUARED2旗艦店開幕。記者曾智緯／攝影

而DSQUARED2旗艦店開幕當日，王陽明也受邀站台，他表示本來就很期待品牌來台展店。而在活動上，王陽明身穿了黑色晚宴正裝外套，內搭品牌Logo T恤，以及有破壞加工的牛仔褲，並說道「這讓我想起90年代的流行，特別喜歡身上穿的寬版牛仔褲」，認為著裝體驗舒服、自在。但被問到與太太蔡詩芸的婚姻狀態現貌，仍舊三緘其口，不願正面解釋。

義大利時尚品牌DSQUARED2結束了為期三個月的快閃店，正式進駐微風南山百貨，在台打造首間旗艦店。圖／厲勝國際提供

今年DSQUARED2秋冬系列，靈感取自20年前超模搭乘粉色波音飛機揭開當年大秀的情景，試圖復刻當年的美好記憶，書呆子、運動健將、哥德少年和少女，還帶來一系列寫著標語的Ｔ恤和卡車司機帽，低領口、透明面料和截短的裙子，或是刻意秀出內衣的設計，透露出叛逆挑釁精神。DSQUARED2台灣首間旗艦店，目前男、女裝比例為6：4，除了經典款之外，最特別的還是PAC-MAN小精靈限定系列。