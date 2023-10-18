滑雪這樣穿帥翻了！LV、FENDI大玩logo和搶眼鮮艷色

訂好明天雪季的機票了嗎？已經可以開始物色時髦亮眼的滑雪服準備大顯身手了！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）針對這項冬季運動推出全新LV SKI系列滑雪服裝，涵蓋男女服裝、皮件、鞋履和配飾。女裝外套上裝飾嶄新的Monogram和Louis Vuitton標誌，防寒款式內裡搭配修身剪裁的滑雪服和貼身的運動針織層內衣。滑雪褲、高科技功能長褲及緊身長褲也可在滑雪以外的場合穿著，以濃烈的紅色、深沉的海軍藍、冰川藍，還有清爽的白色和時尚黑色組成鮮明的色調，並結合Snowflake和Monogram Flower圖案創作出全新的LV Flocon標誌圖案，再度於整個系列現身。

男裝外套強調高科技機能，並將雪地景緻融入設計：滑雪服和運動衫上有冰雪景觀和冰川，外套和內搭服印有斜坡，天空和山脈則出現在開襟衫上。路易威登也同時推出一款灰色冰川圖案的滑雪板和一雙Monogram圖紋滑雪板，有三種尺寸可供選擇，每款滑雪板均為醒目的紅色底面，在法國阿爾卑斯山手工製作。