快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滑雪這樣穿帥翻了！LV、FENDI大玩logo和搶眼鮮艷色

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2023滑雪系列男士滑雪服上點綴著色彩繽紛的FENDI Shadow印花圖案。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪系列男士滑雪服上點綴著色彩繽紛的FENDI Shadow印花圖案。圖／FENDI提供

訂好明天雪季的機票了嗎？已經可以開始物色時髦亮眼的滑雪服準備大顯身手了！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）針對這項冬季運動推出全新LV SKI系列滑雪服裝，涵蓋男女服裝、皮件、鞋履和配飾。女裝外套上裝飾嶄新的Monogram和Louis Vuitton標誌，防寒款式內裡搭配修身剪裁的滑雪服和貼身的運動針織層內衣。滑雪褲、高科技功能長褲及緊身長褲也可在滑雪以外的場合穿著，以濃烈的紅色、深沉的海軍藍、冰川藍，還有清爽的白色和時尚黑色組成鮮明的色調，並結合Snowflake和Monogram Flower圖案創作出全新的LV Flocon標誌圖案，再度於整個系列現身。

男裝外套強調高科技機能，並將雪地景緻融入設計：滑雪服和運動衫上有冰雪景觀和冰川，外套和內搭服印有斜坡，天空和山脈則出現在開襟衫上。路易威登也同時推出一款灰色冰川圖案的滑雪板和一雙Monogram圖紋滑雪板，有三種尺寸可供選擇，每款滑雪板均為醒目的紅色底面，在法國阿爾卑斯山手工製作。

FENDI 2023年冬季的男女滑雪服限定系列中，男裝以色彩繽紛的FENDI Shadow為主要視覺，融合了藍色、淡紫色和粉紅色，並間曾變化微橙色和黃色，還有一系列經典FF標誌圖案的夾克。女裝則以明亮色彩搭配經典中性色呼應本季秋冬系列搭配不退流行的FF標誌印花圖案，採用環保再生材質製作的科技布料具有防風、防水、透氣的特色；台灣實體門市未販售；可於fendi.com官網或實體店洽詢。

FENDI 2023滑雪配飾如滑雪頭盔、手套和面罩上都有經典FF標誌印花圖案，有白色、無煙煤灰色和經典棕色可供選擇。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪配飾如滑雪頭盔、手套和面罩上都有經典FF標誌印花圖案，有白色、無煙煤灰色和經典棕色可供選擇。圖／FENDI提供
路易威登全新全新LV SKI系列女裝外套重新詮釋了運動服裝的風格，讓滑雪服更具時尚感。圖／路易威登提供
路易威登全新全新LV SKI系列女裝外套重新詮釋了運動服裝的風格，讓滑雪服更具時尚感。圖／路易威登提供
FENDI 2023滑雪系列男裝溫暖的FENDI Shadow緹花羊毛衫以藍色和黃色為主色調。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪系列男裝溫暖的FENDI Shadow緹花羊毛衫以藍色和黃色為主色調。圖／FENDI提供
路易威登全新全新LV SKI系列男裝造型粗獷個性又顯精緻細節，外套強調高科技機能，加入保暖材質。圖／路易威登提供
路易威登全新全新LV SKI系列男裝造型粗獷個性又顯精緻細節，外套強調高科技機能，加入保暖材質。圖／路易威登提供
FENDI 2023滑雪系列經典的羽絨外套可雙面穿著，一面為黑色，另一面為煙草色的 FF 標誌印花圖案，搭配成套的滑雪褲，打造個性十足的時尚滑雪造型。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪系列經典的羽絨外套可雙面穿著，一面為黑色，另一面為煙草色的 FF 標誌印花圖案，搭配成套的滑雪褲，打造個性十足的時尚滑雪造型。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪系列女士滑雪服滑雪夾克，採用優質消費後再生聚酯紗線製成，這種紗線可再生利用海洋廢棄物和陸地塑膠。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪系列女士滑雪服滑雪夾克，採用優質消費後再生聚酯紗線製成，這種紗線可再生利用海洋廢棄物和陸地塑膠。圖／FENDI提供
路易威登全新全新LV SKI系列女裝包款配件，精選經典包款，並以羊毛皮材質為冬季增添活潑氛圍。圖／路易威登提供
路易威登全新全新LV SKI系列女裝包款配件，精選經典包款，並以羊毛皮材質為冬季增添活潑氛圍。圖／路易威登提供
FENDI 2023滑雪系列跟2023-24秋冬女裝系列緊密呼應。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪系列跟2023-24秋冬女裝系列緊密呼應。圖／FENDI提供
路易威登全新全新LV SKI系列，包括一款灰色冰川圖案的滑雪板和一雙Monogram圖紋滑雪板，有三種尺寸可供選擇，每款滑雪板均在法國阿爾卑斯山手工製作。圖／路易威登提供
路易威登全新全新LV SKI系列，包括一款灰色冰川圖案的滑雪板和一雙Monogram圖紋滑雪板，有三種尺寸可供選擇，每款滑雪板均在法國阿爾卑斯山手工製作。圖／路易威登提供
FENDI 2023滑雪系列毛茸茸雙面穿著的外套和配飾均採用100%羊毛製成，為整個系列增添柔軟觸感。圖／FENDI提供
FENDI 2023滑雪系列毛茸茸雙面穿著的外套和配飾均採用100%羊毛製成，為整個系列增添柔軟觸感。圖／FENDI提供
路易威登全新全新LV SKI系列在羽絨夾克和拉鍊大衣上，以靈動活潑的圖案全新演繹路易威登的Monogram和Louis Vuitton標誌圖案。圖／路易威登提供
路易威登全新全新LV SKI系列在羽絨夾克和拉鍊大衣上，以靈動活潑的圖案全新演繹路易威登的Monogram和Louis Vuitton標誌圖案。圖／路易威登提供

標誌 運動 LV

延伸閱讀

陳珊妮台北時裝周相挺JENN LEE #DAMUR海上辦秀愛自由

韓流女團最愛不敗經典！FENDI毛毛新款Peekaboo好療癒

用彩稻打響屏東「米倉」名號 南州超萌彩稻田狂吸人氣

周冬雨影展辣秀側乳 「胸下刺青」曝光網瘋猜圖案

相關新聞

被貼標籤 金曲歌王HUSH曝對身份有點想法：很多人都需要「出櫃 」

10月份ELLE邀請到三組重量級明星擔任封面人物，壓軸登場的是金曲歌王HUSH！在他身上感受到一股特別的孩子氣，讓他資深作曲人、LGBT金曲歌王等身份瞬間有了反差感。

《RE：江賢二》數位冥想．江賢二光影沈浸展早鳥票開賣

科文双融以推動文化科技為使命，期望在台灣藝術文化領域帶動數位轉型，為藝術文化內容注入數位創新，並創造兼具藝術與技術引領的...

迎接Hello Kitty生日 高雄漢來三麗鷗主題房11月平日六折起

深受全球粉絲歡迎的Hello Kitty即將邁入50周年，風靡全台的高雄漢來三麗鷗主題房為了歡慶Hello Kitty ...

粉紅小馬、超萌小羊好吸睛！可愛外型後竟藏這深意

美國經典時尚品牌Brooks Brothers迎接205周年，因此在台推出限量紀念小羊；RALPH LAUREN也在本月...

與蔡詩芸仍在婚姻狀態？ 王陽明現身時尚活動親回11字

與太太感情狀態撲朔迷離的王陽明，兩周前轉發了蔡詩芸的限時動態，夫妻看似相敬如賓的互動引發討論。而再次現身時尚品牌DSQUARED2活動，王陽明面對婚姻狀態提問，先是找經紀人搬救兵，但仍無正面回應，僅表示「一直都很支持家人朋友（馬龍）的表演」，讓人越看越不明白。

滑雪這樣穿帥翻了！LV、FENDI大玩logo和搶眼鮮艷色

訂好明天雪季的機票了嗎？已經可以開始物色時髦亮眼的滑雪服準備大顯身手了！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。