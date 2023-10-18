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滑雪這樣穿帥翻了！LV、FENDI大玩logo和搶眼鮮艷色
訂好明天雪季的機票了嗎？已經可以開始物色時髦亮眼的滑雪服準備大顯身手了！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）針對這項冬季運動推出全新LV SKI系列滑雪服裝，涵蓋男女服裝、皮件、鞋履和配飾。女裝外套上裝飾嶄新的Monogram和Louis Vuitton標誌，防寒款式內裡搭配修身剪裁的滑雪服和貼身的運動針織層內衣。滑雪褲、高科技功能長褲及緊身長褲也可在滑雪以外的場合穿著，以濃烈的紅色、深沉的海軍藍、冰川藍，還有清爽的白色和時尚黑色組成鮮明的色調，並結合Snowflake和Monogram Flower圖案創作出全新的LV Flocon標誌圖案，再度於整個系列現身。
男裝外套強調高科技機能，並將雪地景緻融入設計：滑雪服和運動衫上有冰雪景觀和冰川，外套和內搭服印有斜坡，天空和山脈則出現在開襟衫上。路易威登也同時推出一款灰色冰川圖案的滑雪板和一雙Monogram圖紋滑雪板，有三種尺寸可供選擇，每款滑雪板均為醒目的紅色底面，在法國阿爾卑斯山手工製作。
FENDI 2023年冬季的男女滑雪服限定系列中，男裝以色彩繽紛的FENDI Shadow為主要視覺，融合了藍色、淡紫色和粉紅色，並間曾變化微橙色和黃色，還有一系列經典FF標誌圖案的夾克。女裝則以明亮色彩搭配經典中性色呼應本季秋冬系列搭配不退流行的FF標誌印花圖案，採用環保再生材質製作的科技布料具有防風、防水、透氣的特色；台灣實體門市未販售；可於fendi.com官網或實體店洽詢。
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