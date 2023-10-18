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周年慶食力發威 環球購物中心餐飲新櫃報到

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
環球購物中心新北中和店周年慶期間，引進「週末炸雞俱樂部」、「Celebrate BBQ慶祝燒烤」快閃美食露營車進駐。圖／環球購物中心提供
環球購物中心新北中和店周年慶期間，引進「週末炸雞俱樂部」、「Celebrate BBQ慶祝燒烤」快閃美食露營車進駐。圖／環球購物中心提供

環球購物中心周年慶用美食快閃集客，新北中和店一口氣引進潮味台式炸雞「週末炸雞俱樂部」、日本法式吐司「Ivorish」、以及⾼雄神秘燒烤「Celebrate BBQ慶祝燒烤」三家美食快閃聯手登場，即日起至10月29日於1樓戶外以風格露營車形式現身。

「週末炸雞俱樂部」今年再度回歸環球購物中心快閃，帶來炸雞拉麵進階版，還有原本只能在台中店吃到的台式「金華雞白湯系拉麵」，首次於北部登場，這款台式風味十足的拉麵，再放上獨有的「極嫩啤酒炸雞」顛覆拉麵的想像與口感。

另外，「週末炸雞俱樂部」除了帶來兩款熱⾨基本款拉麵「⾦雞-黃⾦⼤蒜雞湯」、「⾚雞-⿇辣鍋雞湯」外，單碗推薦價300元，也帶來新北中和限定口味「剝皮辣椒雞湯拉麵」，推薦價320元，採每日限量。此外，啤酒炸雞也帶來三種口味，除了人氣「威士忌極嫩啤酒炸雞」，還有兩款為台中熱賣的「快樂極嫩啤酒炸雞」、「蜂蜜極嫩啤酒炸雞」每份推薦價260元，首次於北部登場。

來⾃⾼雄只供預訂外帶、正宗德州柴燒煙燻風味的「Celebrate BBQ慶祝燒烤」，快閃期間以1967年古董Air Strearm露營車作為餐車呈現，並帶來⽜胸腹、⼿撕豬⾁漢堡或帶骨牛肋排、豬肋排，甚至還推有新北中和限定「摩洛哥辣味牛肉堡」，推薦價280元起，同時還有⼤份量經典⾁盤，推薦價1,680元。

「Ivorish東京超人氣法式吐司」帶來台中旗艦店三大人氣吐司，包括「經典楓糖法式吐司」、「綜合莓果法式吐司」及新北中和限定款「巧克力起司香蕉法式吐司」推薦價200元起，在周年慶期間讓逛街民眾感受日式甜點的療癒美味。

環球購物中心周年慶開跑後，餐飲整體業績大幅攀升，成長近20%，周年慶期間還有多家全台或商圈獨家新櫃於車站店型登場。南港車站B1共引進兩大餐飲新櫃，「大河牧場漢堡排專売」主打和風洋食漢堡排定食。「好滴咖啡」繼板橋車站店後，再展店南港車站B1，並提供義大利麵、燉飯、三明治、可拿滋、港式滴蛋仔等菜單。同時，南港車站還有「九州鬆餅瓦芙」快閃，即日起至10月31日於B1登場。

板橋車站店有日本拉麵連鎖品牌「一風堂」進駐B1美食街；桃園A19 3樓則引進「愛爾蘭瘋薯」桃園百貨首店；新左營車站有「大阪王將」進駐2樓。

「週末炸雞俱樂部」快閃環球購物中心新北中和，推出限量「剝皮辣椒雞湯拉麵」，320元。圖／環球購物中心提供
「週末炸雞俱樂部」快閃環球購物中心新北中和，推出限量「剝皮辣椒雞湯拉麵」，320元。圖／環球購物中心提供
「Celebrate BBQ慶祝燒烤」快閃環球購物中心新北中和，柴燒燻⾁軟嫩多汁。圖／環球購物中心提供
「Celebrate BBQ慶祝燒烤」快閃環球購物中心新北中和，柴燒燻⾁軟嫩多汁。圖／環球購物中心提供
南港車站引進全新品牌「大河牧場漢堡排專売」。圖／環球購物中心提供
南港車站引進全新品牌「大河牧場漢堡排專売」。圖／環球購物中心提供
日本拉麵連鎖品牌「一風堂」進駐板橋車站。圖／環球購物中心提供
日本拉麵連鎖品牌「一風堂」進駐板橋車站。圖／環球購物中心提供
大阪王將進駐新左營車站，新品「海老蝦炸牡蠣雙人餐」850元。圖／環球購物中心提供
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南港車站引進「九州鬆餅瓦芙」快閃，推出獨家限定款「栗子蒙布朗瓦芙塔」，180元。圖／環球購物中心提供
南港車站引進「九州鬆餅瓦芙」快閃，推出獨家限定款「栗子蒙布朗瓦芙塔」，180元。圖／環球購物中心提供

拉麵 吐司 環球購物中心

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