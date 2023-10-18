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台灣設計展即將落幕 陶博館六元素推台灣特有風味

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「耍•花樣」各式釉彩彩繪技法絕美碰撞，盡現百花簇擁的視覺饗宴。邱毓寧《蝶戀花品茗飲杯》。記者李定宇／攝影
「耍•花樣」各式釉彩彩繪技法絕美碰撞，盡現百花簇擁的視覺饗宴。邱毓寧《蝶戀花品茗飲杯》。記者李定宇／攝影

2023台灣設計展即將結束，民治仍絡繹不絕到新北鶯歌參訪，陶博館引進富有工藝美學風格品牌，即日起至10月22日展期結束前推出「Woo物—生活形狀選物」展售，以類策展模式匯聚藝術家、品牌透過鶯歌燒、青花艷、耍花樣、玩童趣、混材質、品茶席6概念激盪陶瓷與異媒材，共創表現豐富的新樣貌。

陶博館長張啟文表示，融入文化元素設計打造的特色商品，具有創作者歷經時間淬煉的創意和技藝豐沛的質感，為使用者勾勒出嚮往的美好生活。陶博館在設計展期間推出精采豐富的展覽、活動，更攜手41家質感品牌，以風格面向多元「Woo物—生活形狀選物」展售，為民眾創造驚喜的選物逛展體驗。

其中鶯歌燒匯聚鶯歌工藝之家與陶瓷品牌豐沛的創作量能、青花艷讓傳統青花瓷繪工藝以當代姿態走入生活、耍花樣各式釉彩彩繪技法絕美碰撞，盡現百花簇擁的視覺饗宴、玩童趣為生活增添療癒感、混材質匯聚表面質感相近的異材質物品、品茶席將酌量杯口厚薄、壺身形體、釉色拿捏及茶具配置一氣呵成。

而現場除有新北軟裝設計的3款墨禾製作流行沙發，同場還有聽覺、味覺的多重饗宴！「EUODIA」黑釉、藍釉燒成的「陶瓷音響」加入木質、竹編等臺灣工藝，顛覆傳統音響喇叭造型及材質限制設計。

「2023台灣設計展」陶博展官網：https://designycm.com

「青花•艷」，讓傳統青花瓷繪工藝以當代姿態走入生活。「ZISHI只是」《白紋瓷繪馬克杯》。記者李定宇／攝影
「青花•艷」，讓傳統青花瓷繪工藝以當代姿態走入生活。「ZISHI只是」《白紋瓷繪馬克杯》。記者李定宇／攝影
「玩•童趣」百樣以上逗趣討喜意象小物，為生活增添療癒感。「Nag 19」《KoroKoro小怪獸蠟燭》。記者李定宇／攝影
「玩•童趣」百樣以上逗趣討喜意象小物，為生活增添療癒感。「Nag 19」《KoroKoro小怪獸蠟燭》。記者李定宇／攝影

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