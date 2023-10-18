天氣轉涼！趁周年慶買寢具最聰明 滿額羽絨披毯直接送
趁著近期天氣轉冷，許多人開始準備採購秋冬寢具，且搭上百貨周年慶的優惠，這時候買寢具最是時候。新光三越信義新天地周年慶即將開打，日比家族旗下有3個品牌，都在A8館六樓，這回推出超強下殺優惠，且全品牌消費滿2萬元，就送90%羽絨小披毯一件，根本就是超划算。
頂級進口的TRUSSARD，推出Cottimaryanne義大利原裝進口雙人平單組，搭配一對柔感記憶枕，原價42,250元，A8獨家特價23,800元；要提前為禦寒作準備，德國原裝進口，95/5巴顏喀喇山吊吊絨冬被 雙人原價52,800元，周年慶特價6折；質感潮流人士最喜歡的CALVIN KLEIN ，推出CK長纖細棉雙人四件式床組，還搭配一件抗菌防螨冬被，原價31,600元，特價9,800元，超值划算好入手。
小資族們也能撿便宜，睡覺要睡好，枕頭最重要，CK三層夾心立體羽絨枕 ，原價1對9,000元，周慶特價1對3,800元；WENTEX獨家天絲限量款 Sanderson， 100%奧地利天絲™雙人四件式床包組 原價15,800元，A8獨家價7,900元；居家簡單保暖，必挑法蘭絨印花雙人薄毯 原價 3,980元，特價1件1,280元、任選兩件特價1,980元。
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