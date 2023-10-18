陳珊妮台北時裝周相挺JENN LEE #DAMUR海上辦秀愛自由

台北時裝周2024SS春夏時程持續進行，近日並有包含INF、#DAMUR與JENN LEE等多個品牌發表完整服裝，其中INF以「辦桌（Ban-Doh）」為題、JENN LEE則邀請到音樂人陳珊妮走秀，#DAMUR則大手筆前進高雄，並讓模特兒於遊艇上現身，展開一趟少見、開放式的服裝發表。

以「辦桌」為走秀概念的INF，本季秀場佈置了大紅圓桌、紅色塑膠椅於場地內，同時模特而也以吃喝、模擬辦桌的情境演出，進而呈現出劇場式情境。服裝版型則進行對傳統的解構重組，同時並將婚宴喜慶中的「壽」、「囍」二字，以電繡與霓虹燈概念呈現於西裝外套，展現出人生的相聚與離合。

JENN LEE本季除了開秀第一人由音樂人陳珊妮個性演繹，並透過加熱面料、運用鏽蝕腳踏車的鍊條鏽染於布面留下痕跡，又或是帶有童趣的手繪線條圖案，展現出在龐克、不羈之外的童真初心。而陳珊妮身上服裝則是設計師Jenn嘗試向日本漫畫《NANA》致敬，在白襯衫前裝飾以超大黑色愛心、並搭配了黑白格紋不對稱裙裝；陳珊妮並表示，「每個人的容貌身形都是獨特的，生活累積出來的喜好和品味是獨特的，所以穿上一套衣服，展現自己的方式，傳達給現場群眾的氛圍，這一切都應該是獨特的。」

#DAMUR本季延續品牌的High Street調性，並以寬大尺寸的PVC風衣、電光粉紅、綠色緹花上衣與西裝的mix & match成為本色；女生身上的長版襯衫勾勒以螢光綠色、搭配粉紅色棋盤格手套，展現出鮮明的色彩比對，螢光色也帶來宛如某種變形的街頭精神，恣意穿梭在白色寬版長褲、寬版皮衣、或長褲上，於此同時，有機波浪圖案、立體縫線與模糊了衣物結構的邊界，更為本季呈現自由、流動的藝術精神。