肖戰長腿秀美鞋PK「日麗」保羅麥斯卡「毛毛襪」

除了五官給人的第一印象或社經地位，男人其實有第二張名片，就在最貼近地表、穿在腳上的鞋履，常是一個人深層品味的低調演示。中國男星肖戰近日為精品拍攝一系列形象廣告，除展現傲人修長身形，更有浪蕩不羈的型男風格。

只見系列平面視覺中，肖戰穿上了不收邊、抽鬚的丹寧牛仔褲搭配長風衣，時而展現183身高的9頭身長，時而將雙腳與鞋履踩在單椅上散發著大男孩的隨性。原來這是肖戰為義大利精品品牌古馳（GUCCI）拍攝、慶祝經典設計Horsebit馬銜鏈樂福鞋70周年的形象廣告。

「馬銜鏈」設計源自馬術中韁繩上的金屬雙環夾鏈，首先在1937年為古馳（GUCCI）品牌創辦人將「Horsebit馬銜鏈」此一元素轉化為品牌設計；1953年Gucci家族第二代Aldo Gucci先生為向父親致敬，進而將金屬Horsebit馬銜鏈以迷你縮小尺寸出現在鞋面上，包含美國知名男星麥特戴蒙（Matt Damon）、奧斯卡影后茱蒂福斯特（Jodie Foster）以致已辭世的英女王Queen Elizabeth II都曾穿戴，1985年更為紐約大都會藝術博物館所收藏，並在今年由GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno操刀的2024春夏系列中融入設計，經典再現。

值得一提的是，另有愛爾蘭男星、近日演出新片「日麗」（Aftersun）的保羅麥斯卡（Paul Mescal）也在這波廣告視覺中活力現身。曾獲「英國電視學院獎最佳男主角獎」的保羅麥斯卡（Paul Mescal），27歲、水瓶座的他曾在歐洲不同獎項中有超過10次提名紀錄，已然是一顆耀眼的明日之星，預計明年還有新片《神鬼戰士2》將上映。