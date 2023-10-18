信義商圈周年慶大戰周四開打 8家商場改裝大打獨家牌

百貨一級戰區信義商圈本周四10月19日起，由新光三越台北信義新天地A4、A8、A9、A11四店，以及微風信義、微風松高、微風南山三店，加上遠百信義A13共8店一起迎來周年慶首日，掀起信義區周年慶熱潮，8家店光是周年慶預計合計創造逾百億業績。

今年信義商圈品牌話題不斷，繼新光三越信義新天地四店大動作改裝導入新品牌，超過180個新品牌在周年慶首度亮相外，微風在信義區也迎來最大幅度改裝潮，共超過50個新品牌進駐，包括12家全台獨家、15家信義區獨家品牌。微風南山以個性精品、餐飲為主要定位，迎來多支全台獨家個性精品、潮牌，像是GIVENCHY重返微風；以閃耀狂野、吸眼球設計著稱的Philipp Plein；狂野性感的義大利潮牌DSQUARED2進駐微風南山，另外來自美國洛杉磯的個性品牌預計11月中在微風南山開幕。年底前還有多家餐飲陸續進駐，最先迎來海底撈火鍋將於10月底進駐微風南山B2。

微風信義、微風松高、微風南山周年慶10月19日起至11月6日登場，除了各店各業種滿額贈之外，以往首4日的聯名卡加碼，今年延長為首6日。逛街少不了美食補給，各店餐飲品牌也有首七日限定買一送一、滿額贈等限定優惠。此外，單筆消費滿6,000元可參加抽獎，獎項為價值10萬的長榮航空電子交換機票。在微風App點數兌換專區，也可用加購價或點數免費換方式，兌換在地住宿旅程。微風超市也是周年慶必搶焦點，除了全面9折起之外，麝香葡萄、蜜柑、和牛、起司等進口頂級食材，都有周年慶限定優惠。

微風常務董事岡一郎指出，微風第一波周年慶（微風廣場、微風南京）已衝出25億元業績，第二波信義區周年慶三店目標合計30億元。

新光三越台北信義新天地周年慶帶來華麗的新品牌陣容，包括近4成獨家、超過180家新品牌首次亮相。A9 Tiffany & Co.全台旗艦店於周年慶首日盛大開幕，另有瑞典品牌Acne Studios全台首店、挪威國寶級戶外品牌Helly Hansen首度登場，還有Chloe前進A9快閃。從美妝大店、話題精品、輕奢陣容、時髦高爾夫、潮流運動到旗艦居家，都拿下多支首發品牌、豐富業種品牌深度。

周年慶全館滿額回饋時間為10月19日至11月1日，單館累計滿5,000送5,000點、化妝品單筆滿2,000送2,000點，首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store、SAMSUNG智慧館單筆滿10,000送10,000點。新光三越信義周年慶全檔業績挑戰63億元新高。

遠百信義A13周年慶也有新櫃報到，義大利精品鞋履品牌AQUAZZURA打造粉紅概念店，以及戶外精品THULE新登場。