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免插電、10分鐘立即萃取！膳魔師「冷萃咖啡機」一鍵享受現萃咖啡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
膳魔師冷萃咖啡機上市推優惠，搭配玻璃對杯組，優惠價3,999元。記者黃筱晴／攝影
膳魔師冷萃咖啡機上市推優惠，搭配玻璃對杯組，優惠價3,999元。記者黃筱晴／攝影

近年風靡全球的「冷萃咖啡」因為口感層次更溫和、甘甜，且富有層次，因而受到許多民眾喜愛，但想要在家喝杯冷萃咖啡，耐心可能要非常多，因為相較於熱咖啡，冷萃咖啡通常需要12至24小時的製作時間，完成後甚至要再冷藏個幾天風味更佳。為了讓冷萃咖啡愛好者可以更輕鬆在家享用美味咖啡，近期跨足小家電領域的THERMOS膳魔師宣布全新推出「冷萃咖啡機」，透過一鍵式簡易操作，只要10分鐘，就能品嚐如同低溫浸泡8～14小時、甘甜順口的冷萃冰咖啡，滿足現代人忙碌、重視效率又想追求風味體驗的需求。

膳魔師冷萃咖啡機，主打「冷萃不隔夜」，可自選15/30/45分鐘，以及自定10～90分鐘等4段式時間調控，讓消費者依照個人需求選擇萃取模式，一鍵輕鬆操作，口感濃淡、咖啡餘韻隨喜好自由調整，利用真空抽壓技術，最快10分鐘就可以享用新鮮現萃的咖啡。

膳魔師冷萃咖啡機主機可以輕鬆拆裝，最下層放入咖啡粉、中層放入冰塊、瓶中放入400～500ml的水，選擇好想要的萃取模式，一鍵啟動，機器即會自動進行真空抽吸萃取，瓶內的水會反覆緩緩升降，在濃縮的時間萃取出咖啡精華，大幅降低咖啡豆酸苦感受，創造更柔和、順滑的咖啡口感。

主機使用USB-C充電，充飽電可使用3小時，機身每次開啟也會先顯示目前剩餘電量。如果是家中沒有磨豆機的民眾，也可以直接濾掛咖啡包直接放入，省去磨豆的時間，冷萃完也可以整包直接取出，且使用之後各個部件都可以拆卸清洗，清潔收納非常方便。除了用來冷萃咖啡，喜歡喝茶的民眾也可以使用同樣的方法放入茶葉進行冷萃，充電式免插電使用，攜帶外出野餐、露營也能快速喝到新鮮現萃的飲品。

使用USB-C充電，充飽電可以使用3小時，方便攜帶外出使用。圖／膳魔師提供
使用USB-C充電，充飽電可以使用3小時，方便攜帶外出使用。圖／膳魔師提供
可自選15/30/45分鐘，以及自定10～90分鐘等4段式時間調控。記者黃筱晴／攝影
可自選15/30/45分鐘，以及自定10～90分鐘等4段式時間調控。記者黃筱晴／攝影
膳魔師冷萃咖啡機最多可一次加入500ml水進行萃取。記者黃筱晴／攝影
膳魔師冷萃咖啡機最多可一次加入500ml水進行萃取。記者黃筱晴／攝影
中層玻璃內杯可放滿冰塊，增加沁涼口感。記者黃筱晴／攝影
中層玻璃內杯可放滿冰塊，增加沁涼口感。記者黃筱晴／攝影
主機各個部件都可以輕鬆拆卸清洗。記者黃筱晴／攝影
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