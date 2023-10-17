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蘋果推親民版USB-C充電Apple Pencil 一圖搞懂3款差異、適用型號

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
更經濟實惠的新款Apple Pencil帶來深受顧客喜愛的優質功能特色，包括像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度。圖／蘋果提供
更經濟實惠的新款Apple Pencil帶來深受顧客喜愛的優質功能特色，包括像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度。圖／蘋果提供

隨著iPhone 15系列全面更換為USB-C連接埠，蘋果似乎也打算將周邊配件也陸續換上USB-C規格。稍早蘋果突襲宣布推出全新擁有USB-C接口的Apple Pencil，不只與所有具備USB-C連接埠的iPad機型相容，且價格更經濟實惠，建議售價為2,690元，教育優惠價為2,340元，將於日後在台灣開放訂購。

新款Apple Pencil具備像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，非常適合筆記、素描、註釋、日記等用途。外型設計與第2代Apple Pencil類似，筆身採用霧面外觀設計，且筆身一側為平整表面，能以磁力吸附收納於iPad側面。可用USB-C連接線進行配對和充電，適用於iPad（第10代）、iPad Air（第4代、第5代）、11吋iPad Pro（第1、2、3、4代）、12.9吋iPad Pro（第 3、4、5、6代），和iPad mini（第6代）。

新款Apple Pencil與前2代相同的先進像素等級精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，可與「隨手寫」、「快速備忘錄」等iPadOS功能完美配合，也非常適合用於「無邊記」與他人合作。搭配iPad Pro的M2機型使用時，新款Apple Pencil支援懸浮功能，讓使用者能更精準地進行素描和繪畫。USB-C連接埠藏在筆身末端的帽蓋中，配對和充電都靠USB-C線連接完成。當新款Apple Pencil以磁力吸附收納於iPad時，會進入睡眠狀態，以保留電池續航力。

圖／蘋果提供
圖／蘋果提供
USB-C連接埠藏在新款Apple Pencil筆身末端的帽蓋中，配對和充電都靠USB-C線連接完成。圖／蘋果提供
USB-C連接埠藏在新款Apple Pencil筆身末端的帽蓋中，配對和充電都靠USB-C線連接完成。圖／蘋果提供
一圖看懂3款Apple Pencil適用機型。圖／蘋果提供
一圖看懂3款Apple Pencil適用機型。圖／蘋果提供
新款Apple Pencil建議售價為2,690元，教育優惠價為2,340元，將於日後在台灣開放訂購。圖／蘋果提供
新款Apple Pencil建議售價為2,690元，教育優惠價為2,340元，將於日後在台灣開放訂購。圖／蘋果提供
一圖看懂3款Apple Pencil支援功能差異。圖／蘋果提供
一圖看懂3款Apple Pencil支援功能差異。圖／蘋果提供

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