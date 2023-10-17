聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果推親民版USB-C充電Apple Pencil 一圖搞懂3款差異、適用型號
隨著iPhone 15系列全面更換為USB-C連接埠，蘋果似乎也打算將周邊配件也陸續換上USB-C規格。稍早蘋果突襲宣布推出全新擁有USB-C接口的Apple Pencil，不只與所有具備USB-C連接埠的iPad機型相容，且價格更經濟實惠，建議售價為2,690元，教育優惠價為2,340元，將於日後在台灣開放訂購。
新款Apple Pencil具備像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，非常適合筆記、素描、註釋、日記等用途。外型設計與第2代Apple Pencil類似，筆身採用霧面外觀設計，且筆身一側為平整表面，能以磁力吸附收納於iPad側面。可用USB-C連接線進行配對和充電，適用於iPad（第10代）、iPad Air（第4代、第5代）、11吋iPad Pro（第1、2、3、4代）、12.9吋iPad Pro（第 3、4、5、6代），和iPad mini（第6代）。
新款Apple Pencil與前2代相同的先進像素等級精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，可與「隨手寫」、「快速備忘錄」等iPadOS功能完美配合，也非常適合用於「無邊記」與他人合作。搭配iPad Pro的M2機型使用時，新款Apple Pencil支援懸浮功能，讓使用者能更精準地進行素描和繪畫。USB-C連接埠藏在筆身末端的帽蓋中，配對和充電都靠USB-C線連接完成。當新款Apple Pencil以磁力吸附收納於iPad時，會進入睡眠狀態，以保留電池續航力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言