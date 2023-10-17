蘋果推親民版USB-C充電Apple Pencil 一圖搞懂3款差異、適用型號

隨著iPhone 15系列全面更換為USB-C連接埠，蘋果似乎也打算將周邊配件也陸續換上USB-C規格。稍早蘋果突襲宣布推出全新擁有USB-C接口的Apple Pencil，不只與所有具備USB-C連接埠的iPad機型相容，且價格更經濟實惠，建議售價為2,690元，教育優惠價為2,340元，將於日後在台灣開放訂購。

新款Apple Pencil具備像素等級的精準度、低延遲時間和傾斜靈敏度，非常適合筆記、素描、註釋、日記等用途。外型設計與第2代Apple Pencil類似，筆身採用霧面外觀設計，且筆身一側為平整表面，能以磁力吸附收納於iPad側面。可用USB-C連接線進行配對和充電，適用於iPad（第10代）、iPad Air（第4代、第5代）、11吋iPad Pro（第1、2、3、4代）、12.9吋iPad Pro（第 3、4、5、6代），和iPad mini（第6代）。