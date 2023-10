麥卡倫追求永續 攜手McCartney姐妹推出「黃金麥穗」

基於對於永續的共同追求,麥卡倫宣佈與時尚產業中以終生環保主義聞名全球的設計大師Stella McCartney,以及曾擔任英國皇室御用攝影大師的Mary McCartney,推出嶄新的合作計畫,以創造更美好的永續未來為核心,攜手踏上自然永續之旅。

在本次的合作計畫當中,深受感動與啟發的Stella and Mary McCartney匯聚其成長經歷與才華,與麥卡倫以蘇格蘭大地為靈感,共同創作即將於今年11月在台上市的The Harmony Collection第三款「黃金麥穗Amber Meadow」;並凝聚各界頂級匠人的工藝,將蘇格蘭天然元素融入其居家生活系列「TOGETHER」中,將三方對大自然無盡的好奇心及精湛工藝的執著層層堆砌,展現麥卡倫與Stella and Mary McCartney共同追求卓越與自然共生的理念。

蘇格蘭是Stella and Mary McCartney成長經歷中與家人共度美好時光的地點,深受蘇格蘭壯闊的景致與父母崇尚自然純樸的氛圍薰陶,成就兩姊妹在藝術與永續方面獨特的影響力。為守護自然,Stella and Mary McCartney亦致力提倡無肉飲食,於2009年成立Meat Free Monday,並迅速推廣至全世界,擁有全球無肉大使的美稱。

基於懷抱著相同的使命感,促成三方首度攜手合作,這不但是Stella and Mary兩人的首度合作,也開啟麥卡倫在永續旅程上全新的里程碑。麥卡倫釀酒師Steven Bremner以麥卡倫莊園的黃金麥田、蘇格蘭遼闊大地及斯佩河的潺潺水流為靈感,創作The Harmony Collection第三款「黃金麥穗Amber Meadow」,如同Mary McCartney的名言:「Can we have a moment ? 」邀請品飲者緩下腳步,感受微風輕拂大麥的田野氣息,與綻放味蕾的自然之美,享受這段質樸且美好的旅程。

酒款外盒不但延續系列產品探索永續包裝的使命,材質包含莊園回收的麥稈可100%自然分解, 在包裝盒上並呈現Mary所拍攝的麥卡倫莊園景色將包裝與設計回饋予自然;而麥卡倫釀酒師Steven Bremner亦以酒款的風格回應Stella and Mary 對蘇格蘭自然的熱愛,精心設定44.2%酒精濃度,其中的0.2%更是代表Stella and Mary McCartney的首次合作。

秉持追求卓越與永續、環保永不妥協的思維,Stella and Mary McCartney 共同為麥卡倫打造出全球限量「TOGETHER」系列,將蘇格蘭天然元素融入居家生活,巧妙呈現出11件極具永續意義的作品。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示:「Stella and Mary McCartney為麥卡倫打造出前所未有的TOGETHER系列,詮釋麥卡倫不斷創新和挑戰自我的精神,其獨具的設計,體現麥卡倫近200年來對自然環境的重視。」

「TOGETHER」系列不僅是Stella and Mary McCartney的首次合作,更是集結各界頂級工匠精心手工所製,將蘇格蘭天然元素融入居家生活中,其中更運用天然礦物中顏色變化,以綠色、琥珀色以及紅色色調,象徵麥卡倫莊園、威士忌自然酒色以及麥卡倫,這既是藝術瑰寶,亦是對精湛工藝的體現,完整展現出麥卡倫無與倫比的工藝與創意。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康