麥卡倫追求永續 攜手McCartney姐妹推出「黃金麥穗」

基於對於永續的共同追求，麥卡倫宣佈與時尚產業中以終生環保主義聞名全球的設計大師Stella McCartney，以及曾擔任英國皇室御用攝影大師的Mary McCartney，推出嶄新的合作計畫，以創造更美好的永續未來為核心，攜手踏上自然永續之旅。

在本次的合作計畫當中，深受感動與啟發的Stella and Mary McCartney匯聚其成長經歷與才華，與麥卡倫以蘇格蘭大地為靈感，共同創作即將於今年11月在台上市的The Harmony Collection第三款「黃金麥穗Amber Meadow」；並凝聚各界頂級匠人的工藝，將蘇格蘭天然元素融入其居家生活系列「TOGETHER」中，將三方對大自然無盡的好奇心及精湛工藝的執著層層堆砌，展現麥卡倫與Stella and Mary McCartney共同追求卓越與自然共生的理念。

蘇格蘭是Stella and Mary McCartney成長經歷中與家人共度美好時光的地點，深受蘇格蘭壯闊的景致與父母崇尚自然純樸的氛圍薰陶，成就兩姊妹在藝術與永續方面獨特的影響力。為守護自然，Stella and Mary McCartney亦致力提倡無肉飲食，於2009年成立Meat Free Monday，並迅速推廣至全世界，擁有全球無肉大使的美稱。

基於懷抱著相同的使命感，促成三方首度攜手合作，這不但是Stella and Mary兩人的首度合作，也開啟麥卡倫在永續旅程上全新的里程碑。麥卡倫釀酒師Steven Bremner以麥卡倫莊園的黃金麥田、蘇格蘭遼闊大地及斯佩河的潺潺水流為靈感，創作The Harmony Collection第三款「黃金麥穗Amber Meadow」，如同Mary McCartney的名言：「Can we have a moment ? 」邀請品飲者緩下腳步，感受微風輕拂大麥的田野氣息，與綻放味蕾的自然之美，享受這段質樸且美好的旅程。

酒款外盒不但延續系列產品探索永續包裝的使命，材質包含莊園回收的麥稈可100%自然分解， 在包裝盒上並呈現Mary所拍攝的麥卡倫莊園景色將包裝與設計回饋予自然；而麥卡倫釀酒師Steven Bremner亦以酒款的風格回應Stella and Mary 對蘇格蘭自然的熱愛，精心設定44.2%酒精濃度，其中的0.2%更是代表Stella and Mary McCartney的首次合作。

秉持追求卓越與永續、環保永不妥協的思維，Stella and Mary McCartney 共同為麥卡倫打造出全球限量「TOGETHER」系列，將蘇格蘭天然元素融入居家生活，巧妙呈現出11件極具永續意義的作品。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示：「Stella and Mary McCartney為麥卡倫打造出前所未有的TOGETHER系列，詮釋麥卡倫不斷創新和挑戰自我的精神，其獨具的設計，體現麥卡倫近200年來對自然環境的重視。」

「TOGETHER」系列不僅是Stella and Mary McCartney的首次合作，更是集結各界頂級工匠精心手工所製，將蘇格蘭天然元素融入居家生活中，其中更運用天然礦物中顏色變化，以綠色、琥珀色以及紅色色調，象徵麥卡倫莊園、威士忌自然酒色以及麥卡倫，這既是藝術瑰寶，亦是對精湛工藝的體現，完整展現出麥卡倫無與倫比的工藝與創意。

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