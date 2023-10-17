比漾廣場周年慶19日開跑 首四日6大業種加碼回饋

永和比漾廣場加入新北周年慶戰局，周年慶10月19日起展開，首四日主打化妝品單櫃滿3,000元送400元抵用券，同時持比漾卡再享小東區潮流休閒服鉓、男女童裝、內睡衣單櫃3,000送400，回饋皆達13.3%，此外還有集雅社大家電、床墊當櫃滿1萬送1,100，添購高單價的家電與家具床墊，都是最佳入手時機。周年慶期間還規畫11項比漾卡來店禮，以及比漾卡、聯名卡、銀行禮等各類滿額贈，最高回饋達23.7%。

除了首四日最優回饋外，10月19日起至11月1日期間全館指定櫃位「跨櫃累計」滿2,000送200；beautySTAGE美麗台單櫃滿3,000送200；憑比漾卡於無印良品單櫃滿2,000送200；運動品牌累計滿3,000送200；施舒雅、珠寶、萬寶龍單櫃滿1萬送1千。

為回饋主顧客，比漾周年慶針對聯名卡卡友，獨家推出約100項DM商品，只要使用台新比漾聯名卡購買指定商品，再享額外加碼回饋，其中化妝品加碼品項達53組，單一商品最高額外加碼回饋200元。

今年周年慶大家都在買什麼？比漾廣場分析，年輕世代重視生活儀式感，精緻且彰顯個人風格的美妝香氛、到名人著用效應的潮流運動穿搭，以新潮電競科技類商品，都是熱門選擇。

香水香氛也是化妝品高詢問度、高成長品項，比漾指出，預購會期間化妝品、床墊、男女服裝皆有一成以上成長，其中，Dior成長30%、歐舒丹成長25%、SISLEY成長11％。

環球購物中心指出，首波周年慶開跑迄今，業績較去年同期成長超過10%，今年周年慶推出的三麗鷗大明星樂園，吸引近萬名親子客，快閃店與聯名會員禮同樣吸引粉絲搶購蒐藏。為延續周年慶買氣、吸客動能，周年慶期間四大車站店推出5家餐飲新櫃登場，包括大河牧場漢堡排專売、好滴咖啡、大阪王將、一風堂、愛爾蘭瘋薯，此外新北中和再引進北中南三大爆紅美食快閃，包括週末炸雞俱樂部、Ivorish、Celebrate BBQ聯手獨家打造風格露營車，南港車站則有九州鬆餅瓦芙快閃。

板橋大遠百10月7日起即展開周年慶預購，10月19日起至11月7日正式為周年慶檔期，當中化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；10月30日前化妝品、內睡衣單筆滿1萬元再加送200元抵用券、1樓國際精品當日單筆滿1萬元送1000元抵用券；10月7日至11月7日百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元抵用券、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券、保健器材5,000元送600元抵用券；TUDOR、麥森和B&O單筆滿1萬元送500元抵用券。

10月7日至11月7日期間與13間銀行聯手加碼回饋，百貨服飾、名品單筆分6期刷6,000元加送200元、數位3C含APPLE、MUJI單筆分6期刷1萬元加送500元、1、2樓國際精名品指定專櫃，當日累計滿10萬元遠銀獨家加碼再加送2,000元。10月7日至10月30日女、男、童裝憑遠百App單筆滿8,000再加送300。

新莊宏匯廣場周年慶仍在進行中，10月29日前百貨服飾全館當日累計滿3,000元送300元，國際名品/大家電/健康器材單筆滿1萬元送1,000元，指定3C單筆滿1萬送500。