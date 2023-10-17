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TORY BURCH新光三越A8專賣店重現紐約氛圍 楊祐寧、楊謹華帶逛「像進入到家一樣，很舒適」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
楊謹華（左）、楊祐寧為TORY BURCH新光三越信義A8精品店開幕站台。圖／TORY BURCH提供
楊謹華（左）、楊祐寧為TORY BURCH新光三越信義A8精品店開幕站台。圖／TORY BURCH提供

時尚品牌TORY BURCH進駐台北新光三越百貨A8館，打造全新專賣店，設計風格採用與紐約旗艦店相同概念。開幕時邀請楊祐寧楊謹華來站台，並分享了他們的秋冬造型搭配訣竅。

看好台灣市場潛力，於是TORY BURCH自今年初收回代理權，轉為直營，而全新的新光三越A8館專賣店，就是品牌加大對台投資的最好證明。佔地約28坪，有著開闊門面加上幾何造型地磚營造出律動調性，店內處處可見橡木、藤編、黃銅等元素，營造出溫馨奢華的居家氛圍，搭配知名藝術家Caitlin McGauley繪製的花卉壁紙、簇絨地毯、花卉印花椅凳與綠色植栽，營造出獨特生活美學。讓前來站台開幕的楊祐寧、楊謹華，於逛完之後，也表示「像進入到家一樣，很舒適」。

時尚品牌TORY BURCH進駐台北新光三越百貨A8館，打造全新專賣店，設計風格採用與紐約旗艦店相同概念。圖／TORY BURCH提供
時尚品牌TORY BURCH進駐台北新光三越百貨A8館，打造全新專賣店，設計風格採用與紐約旗艦店相同概念。圖／TORY BURCH提供

以TORY BURCH秋冬最新小洋裝造型，搭配紅色包款出席活動的楊謹華，就覺得品牌轉變得愈來越時髦，更是想入手精品袋包女孩的首選。並表示「不管是包包還是飾品，搭配性都越來越好」，而且在逛完新專賣店後，就相中了鞋款，想要打包帶回家。而楊祐寧則以黑色皮質襯衫夾克，加上T Monogram系列迷你托特包，提到「搭配的包款，其實意外的適合男生」，還幫太太物色了新水桶包款。

TORY BURCH進駐台北新光三越百貨A8，店內處處可見橡木、藤編、黃銅等元素，營造出溫馨奢華居家氛圍。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH進駐台北新光三越百貨A8，店內處處可見橡木、藤編、黃銅等元素，營造出溫馨奢華居家氛圍。圖／TORY BURCH提供

除了楊祐寧與楊謹華所詮釋的新品之外，全新TORY BURCH新光三越百貨A8專賣店，有著全台最齊系列商品，包含各式包款、深受消費者喜愛的芭蕾平底鞋與Good Luck、Clover Court等休閒鞋。更展示了當季服裝，並配置有舒適更衣室與沙發區，讓人可以好整以暇試穿或休憩。

楊祐寧搭配TORY BURCH最新T Monogram Black系列迷你托特包出席剪綵。圖／TORY BURCH提供
楊祐寧搭配TORY BURCH最新T Monogram Black系列迷你托特包出席剪綵。圖／TORY BURCH提供

楊謹華身著TORY BURCH秋冬系列黑白無袖洋裝、高跟鞋，搭配紅色Eleanor單肩包。圖／TORY BURCH提供
楊謹華身著TORY BURCH秋冬系列黑白無袖洋裝、高跟鞋，搭配紅色Eleanor單肩包。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH黑色T MONOGRAM小號拉鍊托特包16,900元（右）、黑色 T MONOGRAM拉鍊托特包19,900元（左）。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH黑色T MONOGRAM小號拉鍊托特包16,900元（右）、黑色 T MONOGRAM拉鍊托特包19,900元（左）。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH黑色T MONOGRAM迷你水桶包16,900元（右）、黑色 T MONOGRAM迷你托特包16,900元（左）。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH黑色T MONOGRAM迷你水桶包16,900元（右）、黑色 T MONOGRAM迷你托特包16,900元（左）。圖／TORY BURCH提供

品牌 楊祐寧 楊謹華

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