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開幕拉麵5折、滿額送拉麵碗 花月嵐「肉拉麵」新上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
首度在台推出的「肉拉麵」，每份260元。圖／花月嵐提供
首度在台推出的「肉拉麵」，每份260元。圖／花月嵐提供

來自日本的連鎖拉麵店「花月嵐」，將於10月26日起推出期間限定「肉拉麵」、「栗子牛五花鐵板炒飯」與冬季限定「道豚堀拉麵」。另外為慶祝「台茂門市」改裝開幕，開幕日當天還有「大蒜拳骨拉麵半價」的限時限量優惠；消費滿額，還有機會獲得「限量拉麵碗紀念福袋」、「大蒜拳骨拉麵免費招待券」等贈禮。

創業於1992年的「花月嵐」，自2007年正式登台，本季首度在台推出「肉拉麵」與「栗子牛五花鐵板炒飯」。其中「肉拉麵」以牛肉、豚骨、雞骨熬煮的特製動物系高湯為基底，再放入豬肉、洋蔥丁、韭菜等食材，疊砌出層次口感，並搭配有半熟味玉，每份260元。「栗子牛五花鐵板炒飯」則是在炒飯中加上香甜栗子、牛五花，帶來油脂交融的香氣，並淋上特調牡蠣醬油增添鹹鮮滋味，每份198元。此外，冬季限定的「道豚堀拉麵」也同步重返市場，每份240元。

為慶祝「花月嵐台茂店」將於10月24日重新改裝開幕，開幕當天前50名內用消費者，可享「大蒜拳骨拉麵5折」優惠，原價198元，特價99元；開幕當日消費滿600元，即可獲得幸運轉盤機會1次，獎項包含「限量拉麵碗紀念福袋」、「大蒜拳骨拉麵免費招待券」、「花套餐升級券、「精選配料四選一優惠券」、「大蒜超人不鏽鋼紀念杯」；10月24日至10月30日於花月嵐官方LINE帳號輸入關鍵字，再享精選「配料買1送1」。

2021年上市至今的「花月嵐拉麵禮盒」，將於11月1日推出新口味「銀次郎魚豚骨拉麵禮盒」。以W系湯頭佐以甜口醬油提味，兼具豚骨湯頭的香醇濃厚與魚介醬汁的鮮味。每盒2入，售價159元。

栗子牛五花鐵板炒飯，每份198元。圖／業者提供
栗子牛五花鐵板炒飯，每份198元。圖／業者提供
花月嵐推出新口味「銀次郎魚豚骨拉麵禮盒」。每盒2入，售價159元。圖／花月嵐提供
花月嵐推出新口味「銀次郎魚豚骨拉麵禮盒」。每盒2入，售價159元。圖／花月嵐提供
冬季限定的「道豚堀拉麵」將重返市場，每份240元。圖／花月嵐提供
冬季限定的「道豚堀拉麵」將重返市場，每份240元。圖／花月嵐提供
慶祝「花月嵐台茂店」重新改裝開幕，消費滿額有機會獲得「限量拉麵碗紀念福袋」。圖／花月嵐提供
慶祝「花月嵐台茂店」重新改裝開幕，消費滿額有機會獲得「限量拉麵碗紀念福袋」。圖／花月嵐提供

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