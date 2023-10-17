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街角最美！JAMEI CHEN「Corner」概念店 形塑氣質藝廊
品味不僅有穿上身的服裝，從日常選品、花藝植栽，都是品味的箇中一環。設計師品牌JAMEI CHEN近日推出全新店型JAMEI CHEN-CORNER概念店，選址於大安路上，以設計師汲取生命中的靈感與愜意，營造出如藝廊的愜意日常氛圍。
位於品牌大安旗艦店旁、新開幕的JAMEI CHEN‧CORNER是設計師陳季敏的最新嘗試，搜羅並推薦了織品、傢俱、生活道具，以及設計師本人推崇的花卉花藝。陳季敏並表示，「大安路已經有很多很漂亮的精品店，卻好像少了一家花店，我希望每個人走進JAMEI CHEN‧CORNER或許都可以買一小束花帶回家，感受生命和生活的美好。」
事實上，全新的JAME CHEN-CORNER選品店並保留了未來的彈性，除了店內大量的留白與植栽，未來或也將成為包容各種主題的展覽、講座、藝文沙龍；設計師陳季並進一步表示，「美好的設計應該也要有精神層面的豐富。」也更加令人期待，未來在空間內人與人的相聚，以及在物質以外、富足的精神充電。
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