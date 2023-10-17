百貨周年慶男性花錢不輸女性 餐飲、外貌商機最吃香

百貨年度指標周年慶正如火如荼展開，走過大疫三年後，今年周年慶又有什麼趨勢？根據東方線上消費者研究集團公布2023「百貨周年慶消費商機調查」，今年除了「餐飲」之外，還有「外貌商機」最具潛力。主力消費者為40-49歲及50-59歲的壯世代，在百貨周年慶中最具購買力，去年平均消費金額高於9,000元。而「行動支付」於疫後成主流，在周年慶時「使用行動支付享有優惠」成為最具吸引力第二位。

今年百貨周年慶，消費者準備買什麼？根據東方線上消費者研究集團調查，除了「餐飲」，「鞋子」、「保養品」、「男性服飾」、「女性服飾」、「運動休閒服飾/用品」、「化妝品」，從頭到腳都可以說是是重點購買項目，也代表疫後脫離宅生活，社交需求再現，個人形象的「外貌商機」，成為今年周年慶最具潛力的類別。

此外，從不同性別的購買品項觀察，「服飾」與「鞋子」，是男女消費者都喜愛的品項；另外，隨著疫情漸緩，運動健身風潮再起，「運動休閒服飾/用品」也成為男女都願意添購的消費項目。

百貨周年慶期間什麼樣的優惠，對消費者最具吸引力？百貨行之有年的「滿千送百」與「禮券回饋」消費者依舊有感，尤其是「滿千送百」占38%，位居最具吸引力榜首，實質的現金折抵仍是有效行銷手段。而「行動支付」於疫後成為主流消費習慣，截至9月最新一周數據，過去一個月使用行動支付的消費者已達66%，在周年慶時，「使用行動支付享有優惠」成為最具吸引力第二位占33%。

其中20-29歲世代相較其他年齡層，對「累積滿額獲得贈品」(26%)與「搭配銀行信用卡提供分期0利率」(22%)接受度更高，百貨若要吸引年輕客層，「贈品策略」與「付款友善」都值得運用。

從年齡層來看，「壯世代商機」將是百貨周年慶的重要戰場。40-49歲世代與50-59歲世代，在百貨周年慶中最具購買力道，去年平均消費金額高於9,000元，超過整體平均金，尤其50-59歲族群，有充裕的所得與消費意願，更是高消費主力族群。另外，有趣的是，花費2萬元以上的消費者中，男性(12%)比女性(10%)多，顯示百貨周年慶期間男性花錢意願不輸女性。而今年物價通膨，是否影響消費者對於百貨周年慶的態度？根據調查，7成的消費者預估比去年花費更高或持平，3成消費者則趨於保守。