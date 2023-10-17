必勝客「起司咔滋餅」現享5折！頂呱呱×OOHA聯名登場

繼於外送平台推出「起司咔滋餅」之後，「必勝客」自即日起，正式於實體門市推出「起司咔滋餅」。透過PK雙饗卡下單，還可享單點半價優惠。至於「頂呱呱」與「OOHA」聯名推出2款「OOHA萬聖啵啵聯名餐」，還有機會抽中小米電動滑板車。

必勝客所推出的「起司咔滋餅」，在酥脆外皮灑上帕瑪森起司，內餡則是添加莫扎瑞拉起司，具有濃郁的香氣與牽絲口感，並且有2種口味可供選擇。「超級總匯」添加義大利肉腸、美式臘腸等食材，並配上蕃茄紅醬。「鐵板牛柳」則是由牛柳配上黑胡椒醬，帶來中西混搭的風味。每份2片入，售價139元。搭配套餐可享副食、飲料的組合，每套159元起。

即日起至10月20日期間，透過PK雙饗卡app訂購起司咔滋餅，可享單點半價優惠。原價139元，半價69元，限量15,000份。10月21日至11月17日，則可享單點85折，每份119元。

「頂呱呱」與「OOHA」自即日起至10月31日期間，聯名推出2款「OOHA萬聖啵啵聯名餐」。其中「呱啵萬聖餐」內含原味炸雞1塊、呱呱包1顆、呱呱啵啵球4顆（起司、布朗尼各2顆）、OOHA氣泡飲（檸檬蜂蜜口味）1罐，原價219元，特價189元。「辣啵萬聖餐」內含辣味炸雞2塊、呱呱啵啵球4顆（起司、布朗尼各2顆）、OOHA氣泡飲（檸檬蜂蜜口味）1罐，原價232元，特價189元。