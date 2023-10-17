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遠傳獨家開賣三星Galaxy S23 FE專案價0元起！「三星品牌月」手機、電視、平板最高折4千元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
近期引起話題的三星旗艦新機Samsung Galaxy S23 FE（8GB+256GB），即日起在遠傳全台實體與網路門市獨家開賣，月付999元資費、新機0元帶走。圖／遠傳電信提供
近期引起話題的三星旗艦新機Samsung Galaxy S23 FE（8GB+256GB），即日起在遠傳全台實體與網路門市獨家開賣，月付999元資費、新機0元帶走。圖／遠傳電信提供

近期引起話題的三星旗艦新機Samsung Galaxy S23 FE（8GB+256GB），即日起正式在遠傳全台實體與網路門市獨家開賣，Samsung Galaxy S23 FE匯集S系列經典元素，搭載5千萬超高畫素鏡頭、強大處理器，憑藉高CP值、高顏值被譽為入門旗艦首選。遠傳祭出震撼入手價，原價21,490元的Samsung Galaxy S23 FE（8GB+256GB），搭配月付999元資費享開賣加碼，新機最低0元起；攜碼用戶加碼再送千元全聯禮券；遠傳VIP用戶享續約最高再折3,000元。

遠傳再獻上多重獨家開賣禮，包含遠傳星機保行動裝置險第1個月0元、原廠透明多功能保護殼、登錄送Samsung Rewards 6,000點，再享遠傳friDay影音、防駭心守護等數位服務最高3個月優惠；買空機加碼送千元配件購物金；刷friDay聯名卡最高再享8%回饋。此外，同步開賣最新Samsung Galaxy Tab S9 FE系列平板，於活動期間申辦即週週抽韓國首爾機票

歡慶遠傳獨家開賣旗艦星機，同步推出「三星品牌月」活動與星粉同歡，無論買單機、申辦資費皆享優惠。即日起至11月30日全館商品包含手機、平板、手錶、耳機、3C家電最高現折4,000元；購買人氣三星機款Samsung Galaxy S23系列、Z Fold 5 Flip 5、A54等手機，最高現折4,000元；申辦指定手機綁約最高現折2,000元；Samsung 65型4K HDR智慧連網電視單機優惠價26,990元（原價38,990元）；本月新上架的Samsung第2代The Freestyle微型智慧投影機享單機現折2,000元；加購原廠穿戴裝置最高現折2,000元，例如Samsung Galaxy Watch 6系列只要7,990元起；最新Samsung Galaxy Buds FE藍牙耳機只要1,990元（原價2,990元）；申辦指定手機綁約最高現折2,000元。詳細優惠內容與活動辦法請見活動網址https://fetnet.tw/FDRoKc 。

Samsung Galaxy S23 FE搭載4,500mAh超大電池容量、6.4吋超流暢明亮的大螢幕，並配有5千萬超高畫素鏡頭與3倍光學變焦；超明亮夜幕攝影功能則可在夜間捕捉清晰自拍與人像照。

Samsung Galaxy Tab S9 FE平板也同步報到，擁有10.9吋超大螢幕，可隨時隨地盡情享受沉浸式影音娛樂。活動期間到遠傳搭配心5G平板方案，月付1,399元、平板專案價最低0元起，再享獨家好禮四重送、週週抽韓國首爾機票，包括Samsung Rewards 6,000點、星機保一個月優惠、享遠傳friDay影音暢看2個月、防駭心守護及來電答鈴服務3個月免月租。此外，原廠登錄送專屬書本式保護殼（價值1,490元），加價購三星指定穿戴裝置最高現折2,000元。

遠傳也推出買手機送平板的「絕配雙螢」方案，一次擁有Samsung Galaxy S23 FE及Galaxy Tab S9 FE，完整體驗三星智慧生態圈。申辦遠傳「絕配雙螢」方案，月付1,399元、綁約48個月，優惠價7,980元起，除了手機享5G上網吃到飽，再享5G熱點分享傳輸量加碼900GB，可以隨時分享手機熱點給平板，5G網路加量不加價。

遠傳即日起至11月30日推出「三星品牌月」，Samsung Galaxy Watch 6系列只要7,990元起。圖／遠傳電信提供
遠傳即日起至11月30日推出「三星品牌月」，Samsung Galaxy Watch 6系列只要7,990元起。圖／遠傳電信提供
遠傳同步開賣最新Samsung Galaxy Tab S9 FE系列平板，於活動期間申辦即週週抽韓國首爾機票，多重好禮專寵星粉。圖／遠傳電信提供
遠傳同步開賣最新Samsung Galaxy Tab S9 FE系列平板，於活動期間申辦即週週抽韓國首爾機票，多重好禮專寵星粉。圖／遠傳電信提供
遠傳即日起至11月30日推出「三星品牌月」，Samsung 65型4K HDR智慧連網電視單機優惠價26,990元。圖／遠傳電信提供
遠傳即日起至11月30日推出「三星品牌月」，Samsung 65型4K HDR智慧連網電視單機優惠價26,990元。圖／遠傳電信提供

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