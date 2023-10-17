變身風水大師？林予晞名表上手自曝造型秘訣全靠這四字

時間無形，但透過賦予了珍貴設計、寶石，因而具備了珍藏玩趣。以義式經典設計聞名的寶格麗（BVLGARI）帶來2023全系列新品表款，以帶有建築氣韻的八角哲學、歌詠自然造物、1950年代的美好生活為靈感，令人從真心感受到當下每一刻的雀躍喜樂，今日活動並邀請到人氣女星林予晞與蔡凡熙，貴氣同台。

蔡凡熙今日感性表示，腕表是男人的浪漫、可以代表一個人的個性，也可以跟朋友分享彼此「認識」的過程，在他心中手表就像愛人一樣，是非常浪漫的。林予晞也表示蔡凡熙手上的Octo Roma表款很有羅馬的氛圍，同時大讚表款後給她如米開朗基羅「大衛像」的雕塑感，「是標準男子氣概的展現」。而近日健身有成、自陳減重約3公斤的蔡凡熙也笑稱，最滿意自己身的青筋，除了曾受網友讚美，青筋也是搭配腕表、展現男人味的絕佳搭配；林予晞同時也主動分享，近日從命理中學到「官多不貴」概念，並進一步轉化為她珠寶穿搭的小tips，這意味著全身不需要繁複層次、只要把握重點，像她手上粉紅款的Diva’s Dream高級珠寶表，銀杏葉片般造型來自羅馬浴場的馬賽克地磚，並親曝表款「花瓣」靈活的設計，除了會隨手腕晃動、甚至聽得到寶石輕顫的音聲。

全新2023 BVLGARI新品腕表涵蓋Octo Finissimo、Octo Roma、BVLGARI BVLGARI、Serpenti、LVCEA、Divas’ Dream多個系列，合計新品約33款、總價約2,400萬；其中蔡凡熙配戴上了Octo Roma自動表款與多款B.zero1系列項鍊與戒指，表款訂價約23萬、全身總價則約130萬，展現義式風格的當代俐落；林予晞則以Diva’s Dream珠寶表搭配上多款Diva’s Dream珠寶，表款便上看130萬、全身總價則約420萬元。

以1950年代「甜蜜生活（Dolce Vita）」為靈感的Diva’s Dream系列，將羅馬浴場馬賽克地磚中的銀杏扇形圖騰轉化為表款設計，並鑲嵌紫水晶、粉紅珍珠母貝、黃水晶與孔雀石，借色彩豐富了扇形花瓣的幾何美，同時表款還將隨手腕流轉而輕顫、如繁花般盛放，共有綠、紫、藍、粉色鱷魚皮表帶合計四款，各鑲嵌不同寶石組合，此外像是自靈蛇形體借鏡而來的Serpenti系列，Tubogas Infiniti與Seduttori都是天后級焦點，也是本季發表亮點。Tubogas Infiniti表款的工藝賞玩之處在於具有一「只」自表面、表殼蜿蜒延伸到彈性表鏈的鑽石小蛇，鑲嵌時並需提前預留鑲鑽位置，一如機芯般，追求高精準度與精確。