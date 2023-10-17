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7-ELEVEN「阿里山咖啡季．藝伎大賞」雙頭獎首現身！CITY PRIMA精品咖啡推「金鐘聯名杯套」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」第三度推出「阿里山咖啡．藝伎大賞」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」第三度推出「阿里山咖啡．藝伎大賞」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN積極推動自有精品咖啡市場經營，持續深耕「CITY PRIMA精品咖啡」、「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」雙品牌，為滿足咖啡饕客追求極致風味的渴望，再度推出咖啡大師監製極選咖啡豆。其中，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」第三度推出「阿里山咖啡．藝伎大賞」，今年更首度同時祭出兩款獲得「阿里山莊園咖啡精英交流賽」頭獎肯定的藝伎（Geisha）咖啡，皆為首次亮相且數量珍貴，限量售完為止。「CITY PRIMA精品咖啡」自10月18日至10月31日推出「金鐘聯名杯套」與大杯任選第2杯半價，邀請民眾共享金鐘榮耀、品味藝術精髓。

近年消費者越來越重視咖啡獨特性，7-ELEVEN於2018年領先超商通路之先首度販售藝伎咖啡，帶給咖啡愛好者驚喜體驗，「CITY PRIMA精品咖啡」目前已突破6,000家、「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也拓展至21間。「CITY PRIMA精品咖啡」自即日起於「i預購」、「i划算」限量推出「咖啡大師監製極選咖啡豆」，提供更多元的精品咖啡體驗選擇，包含由咖啡豆評鑑比賽的常勝軍「鄒築園」主理人方正倫所監製的「台灣阿里山鄒築園SL34 蜜處理」（定價650元，優惠價499元）、CQI Q杯測認證講師林哲豪所監製的「衣索比亞古吉格雷納莊園藝伎水洗」（定價450元，優惠價399元）共兩款，在家就能享受咖啡大師監製的極致咖啡風味，數量有限，售完為止。

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」為提供愛好咖啡的消費者更多特色批次的精品豆選擇，自2021年起即參與阿里山莊園咖啡精英交流賽競標，爭取獲獎肯定的限量精品豆滿足消費者挑剔味蕾，當年首次推出「阿里山咖啡季」就深獲消費者好評。今年已是第三次推出「阿里山咖啡季．藝伎大賞」，聚焦「青農藝伎莊園」、「競標微批次」，主打3款本土青農種植的藝伎（Geisha）咖啡，分別為「阿里山－青葉莊園藝伎（水洗）」、「阿里山－鄒築園藝伎（日曬）」、「阿里山－豐山村藝伎（日曬）」，其中前兩個品項更獲得今年度「阿里山莊園咖啡精英交流賽」頭等獎肯定，每杯售價250元～400元，以細緻手沖出杯保留精品豆頂級風味層次。自10月18日至11月14日於全台限定21間門市限量販售，售完為止。

此外，7-ELEVEN也為與藝術工作者和觀眾建立更深層連結，除持續贊助金曲獎典禮活動外，今年「CITY PRIMA精品咖啡」也首度與金鐘獎推出聯名杯套，設計概念以「碰撞」主視覺融合品牌橘色，搭配線條與色塊鮮明對比，不只展現極簡俐落質感，亦散發出強烈視覺張力，讓每個人品飲CITY PRIMA精品咖啡的同時，也品味到藝術精髓。

10月18日至11月14日活動期間購買!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「阿里山咖啡季． 藝伎大賞」，每杯再贈送杯墊一款。圖／7-ELEVEN提供
10月18日至11月14日活動期間購買!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡「阿里山咖啡季． 藝伎大賞」，每杯再贈送杯墊一款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自10月18日至10月31日推出金鐘聯名杯套。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」自10月18日至10月31日推出金鐘聯名杯套。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」首度與金鐘獎攜手限時推出聯名杯套。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」首度與金鐘獎攜手限時推出聯名杯套。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限量推出「阿里山咖啡．藝伎大賞」，每杯售價250元～400元，以細緻手沖出杯保留精品豆頂級風味層次，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限量推出「阿里山咖啡．藝伎大賞」，每杯售價250元～400元，以細緻手沖出杯保留精品豆頂級風味層次，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」即日起於「i預購」、「i划算」限量推出「咖啡大師監製極選咖啡豆」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY PRIMA精品咖啡」即日起於「i預購」、「i划算」限量推出「咖啡大師監製極選咖啡豆」。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 阿里山 消費者

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