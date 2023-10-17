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7-ELEVEN推「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」！還有米奇露營系列「韓式鑄壓烤盤、卡式爐聯名套組」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動。圖／7-ELEVEN提供

秋高氣爽，不僅要開始著手居家換季，也是外出踏青、露營的好時機，7-ELEVEN攜手迪士尼奇奇、蒂蒂，自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點送」活動，滿足居家、戶外換季生活需求，限量推出造型桌燈、造型暖手寶、石墨烯被、Lotin飾品、EVO奇奇蒂蒂安全帽、各式包款、限量奇奇蒂蒂16吋大玩偶等共超過20款奇奇蒂蒂周邊商品，加價購價格最優惠下殺4.2折起。

10月18日下午3點起推出同步再推「迪士尼露營精品」快閃購/集點送，引進時下最夯的韓式鑄壓烤盤、卡式爐迪士尼聯名套組，與米奇一起享受戶外露營、野餐輕鬆料理。

此外，7-ELEVEN首度與來自瑞典、近年風靡日本的北歐簡約時尚雜貨品牌「北歐小刺蝟」合作，全新開發實用生活周邊商品及戶外穿搭單品，包含限量手提摺疊桌椅、限量木質檯燈、限量斜背隨身小包、限量花生餅乾兩穿式洞洞鞋等，自10月19日下午3點起即可就近至7-ELEVEN門市快閃購。

歡慶法國經典文學《小王子》80週年，7-ELEVEN自10月19日下午3點起引進逾15款小王子系列周邊商品推出快閃購/集點，包含小王子80週年紀念版保溫瓶與多種包款、Lotin小王子系列聯名飾品和香氛，以及近期高人氣的在地寢具品牌「飛航模飾」小王子聯名系列寢飾，加價購價格最優惠下殺6.1折起。

7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，多款限量包款粉絲必收。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，多款限量包款粉絲必收。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點，「限量米奇韓式鑄壓烤盤（含櫸木手柄+收納袋組）」快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+599元換購；10月23日下午3點起集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點，「限量米奇韓式鑄壓烤盤（含櫸木手柄+收納袋組）」快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+599元換購；10月23日下午3點起集滿6點+599元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量造型暖手寶」快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+699元換購；10月23日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量造型暖手寶」快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+699元換購；10月23日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與來自瑞典、近年風靡日本的北歐簡約時尚雜貨品牌「北歐小刺蝟」合作，10月19日下午3點起推出「瑞典-北歐小刺蝟」時尚風潮精品快閃購/集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度與來自瑞典、近年風靡日本的北歐簡約時尚雜貨品牌「北歐小刺蝟」合作，10月19日下午3點起推出「瑞典-北歐小刺蝟」時尚風潮精品快閃購/集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點，「限量米奇韓式韓式卡式爐（附專屬收納提盒組）」共2款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日每款消費不限金額+999元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點，「限量米奇韓式韓式卡式爐（附專屬收納提盒組）」共2款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日每款消費不限金額+999元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量奇奇蒂蒂16吋大玩偶」共4款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額每款+399元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量奇奇蒂蒂16吋大玩偶」共4款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額每款+399元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+399元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，可愛甜甜圈造型的「限量造型桌燈」快閃購:10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+699元換購；10月23日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，可愛甜甜圈造型的「限量造型桌燈」快閃購:10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+699元換購；10月23日下午3點起集滿6點+699元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點，「限量米奇韓式韓式卡式爐（附專屬收納提盒組）」共2款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日每款消費不限金額+999元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點，「限量米奇韓式韓式卡式爐（附專屬收納提盒組）」共2款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日每款消費不限金額+999元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，多款限量包款粉絲必收。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，多款限量包款粉絲必收。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「迪士尼露營精品」快閃購/集點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量石墨烯被」共2款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日每款消費不限金額+999元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量石墨烯被」共2款，快閃購10月18日下午3點起至10月22日每款消費不限金額+999元換購；10月23日下午3點起每款集滿6點+999元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量EVO奇奇蒂蒂安全帽」快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+499元換購；10月23日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」活動，「限量EVO奇奇蒂蒂安全帽」快閃購10月18日下午3點起至10月22日消費不限金額+499元換購；10月23日下午3點起集滿6點+499元換購。圖／7-ELEVEN提供

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