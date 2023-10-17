7-ELEVEN推「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點」！還有米奇露營系列「韓式鑄壓烤盤、卡式爐聯名套組」

秋高氣爽，不僅要開始著手居家換季，也是外出踏青、露營的好時機，7-ELEVEN攜手迪士尼奇奇、蒂蒂，自10月18日下午3點起推出「奇奇蒂蒂Chill意森活快閃購/集點送」活動，滿足居家、戶外換季生活需求，限量推出造型桌燈、造型暖手寶、石墨烯被、Lotin飾品、EVO奇奇蒂蒂安全帽、各式包款、限量奇奇蒂蒂16吋大玩偶等共超過20款奇奇蒂蒂周邊商品，加價購價格最優惠下殺4.2折起。

10月18日下午3點起推出同步再推「迪士尼露營精品」快閃購/集點送，引進時下最夯的韓式鑄壓烤盤、卡式爐迪士尼聯名套組，與米奇一起享受戶外露營、野餐輕鬆料理。

此外，7-ELEVEN首度與來自瑞典、近年風靡日本的北歐簡約時尚雜貨品牌「北歐小刺蝟」合作，全新開發實用生活周邊商品及戶外穿搭單品，包含限量手提摺疊桌椅、限量木質檯燈、限量斜背隨身小包、限量花生餅乾兩穿式洞洞鞋等，自10月19日下午3點起即可就近至7-ELEVEN門市快閃購。