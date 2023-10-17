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傳奇藝術家Frida Kahlo啟發 DIOR早春將墨西哥搬來台北

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BUTTERFLY AROUND THE WORLD藍色手工縫邊雙面羊絨披肩，83,000元。圖／DIOR提供
BUTTERFLY AROUND THE WORLD藍色手工縫邊雙面羊絨披肩，83,000元。圖／DIOR提供

持續與世界各地文化激盪出全新火花的Dior早春度假系列女裝，繼2019年之後，2024年再度回到被稱作「靈魂之地」的墨西哥。事實上，在品牌創辦人迪奧（Christian Dior）1947年發表的第一個系列中，就有一款晚禮服以墨西哥為名；1950年起品牌更因為與墨西哥市中心的百貨公司合作開始為當地客戶製作高級訂製服，到後繼的女裝創意總監Marc Bohan、John Galliano等，均有以墨西哥為靈感發想的服裝設計，可謂淵源深厚。

這次2024年早春度假系列中，創意總監Maria Grazia Chiuri以Frida Kahlo這位傳奇藝術家作為發想的核心。Frida Kahlo的創作中，不難見以鮮豔用色和強烈的反差來表達女性生育的主題與女性自我的追尋，這些手法自然都融入了Maria Grazia Chiuri本季的創作中，藝術家本人穿著的鮮艷色服裝和三件式西裝也都經過Dior工坊的精心剪裁重新詮釋。

為表達呈現Frida Kahlo不斷蛻變、重生的強韌生命力及展翅高飛、掙脫拘束的自由，Maria Grazia Chiuri為筆記的服裝注入大量蝴蝶的意象：蝴蝶的圖騰不僅出現在包包的吊飾上、各式立體金屬蝴蝶飾品彷彿停駐於身上，蝴蝶的圖騰也透過在刺繡、蕾絲、緹花等不同手法妝點在每一件衣服上，甚至融入品牌標誌的TOILE DE JOUY印花圖案中。

柔中帶剛的設計則貫穿早春系列的服裝輪廓，例如墨西哥傳統服飾huipil，上半身較為硬挺俐落的線條，就配上了層疊裙擺營造女人味；墨西哥傳統騎馬跳舞的騎士靴，則裝飾了雕花變化。生命之樹旺盛的生命力意象，變化出多款色彩繽紛的印花圖案。而持續與各地手工藝術合作的早春系列，也結合了墨西哥用來訴說情感與故事的刺繡工藝，賦予本季的服飾與配件獨特而迷人的中美洲氣息。

TEDDY-D黑色與白色小牛皮德比鞋，46,000元。圖／DIOR提供
TEDDY-D黑色與白色小牛皮德比鞋，46,000元。圖／DIOR提供
蕾絲刺繡中當藏著各式各樣蝴蝶的圖案，象徵蛻變與自由。圖／DIOR提供
蕾絲刺繡中當藏著各式各樣蝴蝶的圖案，象徵蛻變與自由。圖／DIOR提供
巴黎工坊工藝製作過程。圖／DIOR提供
巴黎工坊工藝製作過程。圖／DIOR提供
DIOR WEST米色天然稻草草帽。圖／DIOR提供
DIOR WEST米色天然稻草草帽。圖／DIOR提供
DIOR 2024早春度假系列聚焦墨西哥。圖／DIOR提供
DIOR 2024早春度假系列聚焦墨西哥。圖／DIOR提供
以墨西哥傳統服裝huipial為藍本，衝新詮釋的洋裝，傘狀蝴蝶袖賦予整體更具女人味的線條，以當代設計連結傳統文化。圖／DIOR提供
以墨西哥傳統服裝huipial為藍本，衝新詮釋的洋裝，傘狀蝴蝶袖賦予整體更具女人味的線條，以當代設計連結傳統文化。圖／DIOR提供
DIOR舉辦2024早春系列預覽，將墨西哥獨特的靈魂情調帶來台北。記者／孫曼攝影
DIOR舉辦2024早春系列預覽，將墨西哥獨特的靈魂情調帶來台北。記者／孫曼攝影
巴黎工坊工藝製作過程。圖／DIOR提供
巴黎工坊工藝製作過程。圖／DIOR提供
Narcy Areli Morales於2012年創建品牌「Rocinante」，並致力於展示和振興瓦哈卡（Oaxaca）地區的傳統工藝。她與當地工匠密切合作，透過傳統技藝，致敬家鄉上百年的文化遺產。Dior 2024 早春度假系列大秀中，由她監製Pepenado Fruncido刺繡技術的作品，由全女性組成之Mixtec在地團體製成，透過針縫、褶襉等方式描繪轉譯成幾何圖形的鳥類、植物與大自然元素。圖／DIOR提供
Narcy Areli Morales於2012年創建品牌「Rocinante」，並致力於展示和振興瓦哈卡（Oaxaca）地區的傳統工藝。她與當地工匠密切合作，透過傳統技藝，致敬家鄉上百年的文化遺產。Dior 2024 早春度假系列大秀中，由她監製Pepenado Fruncido刺繡技術的作品，由全女性組成之Mixtec在地團體製成，透過針縫、褶襉等方式描繪轉譯成幾何圖形的鳥類、植物與大自然元素。圖／DIOR提供
SADDLE棕色ALBERO DELLA VITA雕刻彩繪小牛皮中型馬鞍包，21萬5,000元。圖／DIOR提供
SADDLE棕色ALBERO DELLA VITA雕刻彩繪小牛皮中型馬鞍包，21萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior 2024早春度假系列體現墨西哥工藝特色，多件作品與當地工匠合作，成了探索的場域，展示各個原住民部族打造的工藝作品。圖／DIOR提供
Dior 2024早春度假系列體現墨西哥工藝特色，多件作品與當地工匠合作，成了探索的場域，展示各個原住民部族打造的工藝作品。圖／DIOR提供
DIOR MÉTAMORPHOSE金色蝴蝶珠飾頸鍊，37,500元。圖／DIOR提供
DIOR MÉTAMORPHOSE金色蝴蝶珠飾頸鍊，37,500元。圖／DIOR提供
DIOR MÉTAMORPHOSE金色蝴蝶珠飾戒指，17,500元。圖／DIOR提供
DIOR MÉTAMORPHOSE金色蝴蝶珠飾戒指，17,500元。圖／DIOR提供
Remigio Mestas是一位編織工匠，致力推廣手工編織品。他出生於墨西哥瓦哈卡州（Oaxaca）的伊達爾戈（Villa Hidalgo Yalag），年輕時已熟稔背帶織機技術，並將一生奉獻給瓦哈卡織物的知識收集與傳承。他在當地開設數家手工織品店，也因其對傳統工藝的推廣，在家鄉被奉為最具影響力與備受尊崇的人物之一。Dior 2024早春度假系列中，他負責監督創作四件傳統huipils服飾，展示了數種原住民獨有的編織、染色和刺繡技術。圖／DIOR提供
Remigio Mestas是一位編織工匠，致力推廣手工編織品。他出生於墨西哥瓦哈卡州（Oaxaca）的伊達爾戈（Villa Hidalgo Yalag），年輕時已熟稔背帶織機技術，並將一生奉獻給瓦哈卡織物的知識收集與傳承。他在當地開設數家手工織品店，也因其對傳統工藝的推廣，在家鄉被奉為最具影響力與備受尊崇的人物之一。Dior 2024早春度假系列中，他負責監督創作四件傳統huipils服飾，展示了數種原住民獨有的編織、染色和刺繡技術。圖／DIOR提供
本系列西裝的靈感來自一張Frida Kahlo打破性別界線的照片，她透過穿著男士三件式西裝，追求超越所有知識的獨立性。圖／DIOR提供
本系列西裝的靈感來自一張Frida Kahlo打破性別界線的照片，她透過穿著男士三件式西裝，追求超越所有知識的獨立性。圖／DIOR提供
D-WAVE白色與金色蝴蝶刺繡繫帶涼鞋，48,000元。圖／DIOR提供
D-WAVE白色與金色蝴蝶刺繡繫帶涼鞋，48,000元。圖／DIOR提供
Dior 2024早春度假系列體現墨西哥工藝特色，多件作品與當地工匠合作，成了探索的場域，展示各個原住民部族打造的工藝作品。圖／DIOR提供
Dior 2024早春度假系列體現墨西哥工藝特色，多件作品與當地工匠合作，成了探索的場域，展示各個原住民部族打造的工藝作品。圖／DIOR提供
DIOR CARO黑色蝴蝶造型小羊皮小袋，58,000元。圖／DIOR提供
DIOR CARO黑色蝴蝶造型小羊皮小袋，58,000元。圖／DIOR提供
HAT BASKET米色多彩ALBERO DELLA VITA刺繡提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
HAT BASKET米色多彩ALBERO DELLA VITA刺繡提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
蕾絲刺繡中當藏著各式各樣蝴蝶的圖案，象徵蛻變與自由。圖／DIOR提供
蕾絲刺繡中當藏著各式各樣蝴蝶的圖案，象徵蛻變與自由。圖／DIOR提供
LADY DIOR棕色立體花朵與蝴蝶刺繡小牛皮中型提包，25萬5,000元。圖／DIOR提供
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DIOR 2024早春系列以蝴蝶做為自由與蛻變的象徵，透過各式各樣的工法融入本季的服裝與配飾中。記者／孫曼攝影
DIOR 2024早春系列以蝴蝶做為自由與蛻變的象徵，透過各式各樣的工法融入本季的服裝與配飾中。記者／孫曼攝影
DIOR 2024早春系列以蝴蝶做為自由與蛻變的象徵，。記者／孫曼攝影
DIOR 2024早春系列以蝴蝶做為自由與蛻變的象徵，。記者／孫曼攝影

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