傳奇藝術家Frida Kahlo啟發 DIOR早春將墨西哥搬來台北

持續與世界各地文化激盪出全新火花的Dior早春度假系列女裝，繼2019年之後，2024年再度回到被稱作「靈魂之地」的墨西哥。事實上，在品牌創辦人迪奧（Christian Dior）1947年發表的第一個系列中，就有一款晚禮服以墨西哥為名；1950年起品牌更因為與墨西哥市中心的百貨公司合作開始為當地客戶製作高級訂製服，到後繼的女裝創意總監Marc Bohan、John Galliano等，均有以墨西哥為靈感發想的服裝設計，可謂淵源深厚。

這次2024年早春度假系列中，創意總監Maria Grazia Chiuri以Frida Kahlo這位傳奇藝術家作為發想的核心。Frida Kahlo的創作中，不難見以鮮豔用色和強烈的反差來表達女性生育的主題與女性自我的追尋，這些手法自然都融入了Maria Grazia Chiuri本季的創作中，藝術家本人穿著的鮮艷色服裝和三件式西裝也都經過Dior工坊的精心剪裁重新詮釋。

為表達呈現Frida Kahlo不斷蛻變、重生的強韌生命力及展翅高飛、掙脫拘束的自由，Maria Grazia Chiuri為筆記的服裝注入大量蝴蝶的意象：蝴蝶的圖騰不僅出現在包包的吊飾上、各式立體金屬蝴蝶飾品彷彿停駐於身上，蝴蝶的圖騰也透過在刺繡、蕾絲、緹花等不同手法妝點在每一件衣服上，甚至融入品牌標誌的TOILE DE JOUY印花圖案中。