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丹寧風又回來啦！盤點6款必入手鞋包 撞色、拼接和洗舊都要有

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
丹寧元素的百搭特色，在這季又成為時尚熱門關鍵字，所以不如從鞋履、袋包等配件著手，為日常裝束創造更多可能。圖／CHARLES & KEITH、PEDRO提供
丹寧元素的百搭特色，在這季又成為時尚熱門關鍵字，所以不如從鞋履、袋包等配件著手，為日常裝束創造更多可能。圖／CHARLES & KEITH、PEDRO提供

因為Y2K風格大流行，讓人重新感受到丹寧元素的百搭特色，於是在這季又成為時尚熱門關鍵字。所以不如從鞋履、袋包等配件著手，用以搭配原有服飾，亦能有著亦柔亦剛的特質，或是使人眼睛一亮的率性造型，為日常裝束創造更多可能。

時尚品牌CHARLES & KEITH本季就讓經典包款Ally抓皺包換上丹寧新裝，簡約輕巧的面料搭配棕色提把與長背帶，如雲朵般的包身造型，顯得輕盈可愛。而雅緻的Anthea口袋流浪包，一體成型的圓弧包身與背帶，選用不同深淺度的丹寧布拼接出丹寧褲口袋的造型，凸顯潮流感。想要洗鍊感的包款？就不能錯過PEDRO的Frank肩背包與 Cadet迷你單肩包，藉由深色丹寧布料的運用與簡約流暢的外型線條，展現低調感。而且包款面料以超細纖維製作，杜絕了移染的可能性，大學運動代表隊的英文字體則是對美式風格致敬。

Robinmay萊姆花心手提包，1,980元。圖／Robinmay提供
Robinmay萊姆花心手提包，1,980元。圖／Robinmay提供

另外Robinmay呈現的萊姆花心手提包，主材質為丹寧布料，同時搭配愛心皮革吊牌，元素融合帶來的雙重反轉讓人很難不心動。特別的是此次推出了小號的尺寸，縮小空間但卻依舊實用，視覺上顯得更加可愛，還附上斜背背帶，兼顧手提跟斜背並用的功能。而鞋履部分則有PEDRO的Kate皮革牛仔高跟鞋和Liza牛仔露趾高跟鞋，也都換上丹寧新裝，在正式感之中添加些許叛逆不羈的元素，透過出其不意的設計細節，就是其魅力焦點。

CHARLES & KEITH Anthea口袋流浪包，1,740元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Anthea口袋流浪包，1,740元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Ally 丹寧抓皺包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ally 丹寧抓皺包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

PEDRO Cadet 迷你單肩包，3,290元。圖／PEDRO提供
PEDRO Cadet 迷你單肩包，3,290元。圖／PEDRO提供

PEDRO Liza牛仔露跟高跟鞋，2,470元。圖／PEDRO提供
PEDRO Liza牛仔露跟高跟鞋，2,470元。圖／PEDRO提供

PEDRO Kate皮革牛仔高跟鞋，3,090元。圖／PEDRO提供
PEDRO Kate皮革牛仔高跟鞋，3,090元。圖／PEDRO提供

PEDRO Frank單肩包，3,490元。圖／PEDRO提供
PEDRO Frank單肩包，3,490元。圖／PEDRO提供

高跟鞋

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