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必看音樂秀！薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」早鳥最後倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
薩克斯瘋四怪客為世界各大知名音樂節演出常客、全球演出超過2000場且場場爆滿。圖／聯合數位文創提供
薩克斯瘋四怪客為世界各大知名音樂節演出常客、全球演出超過2000場且場場爆滿。圖／聯合數位文創提供

世界各大知名音樂節演出常客、全球演出超過2000場且場場爆滿，享譽國際的薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」，睽違六年，即將於今年11月再度訪台，本次也是他們第四度來台，將以搞笑劇場概念演繹古典名曲，結合音樂、戲劇、舞蹈的多元演出，帶給觀眾最精彩豐富的感官體驗！

「薩克斯瘋四怪客」成立於1994年，每位團員都是薩克斯風大賽的常勝軍；出道近20年，2000多場演出場場爆滿！所到之處皆好評如潮。過往曾在巴黎最古老的歌劇院奧林匹亞音樂廳、亞維儂藝術節、布爾日春天音樂節、里昂夏日音樂節等世界知名音樂節演出。有別於其他世界知名的薩克斯風重奏團，「薩克斯瘋四怪客」自稱自己是一個非典型的四重奏，在演奏中加入喜劇的元素，彙集了街頭及劇場表演的風格，讓爵士、古典音樂深入淺出，在聽覺饗宴之餘更是爆笑不斷，顛覆大家對薩克斯風演奏會的刻板印象。

薩克斯瘋四怪客「Super Sax Show」11/26（日）於國家音樂廳熱鬧開演，帶來最好聽、最有趣的法式幽默！目前早鳥限時最低價進入倒數階段，現在購票最划算，千萬別錯過。購票請洽 udn售票網

劇場 巴黎 歌劇院

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