周董根本寵妻魔人？「退居」幕後只為成全昆凌這畫面

什麼樣的場合，竟然能讓勞力士、帝舵、Boucheron三品牌代言人同台出現，而且音樂天王「周董」周杰倫竟然變成「攝影大哥」？昨晚一組IG照片短短不到6小時累積6萬按讚數與300多則留言，到底發生了什麼事？

起因是周杰倫昨日在Instagram秀出一組三張照片，照片中不僅tag愛妻昆凌，照片中並有傳奇網球天王、瑞士名將費德勒同框。周杰倫並在貼文中寫下「大家猜猜 @hannah_quinlivan 是不是在給他看我的演唱會😃 謝謝legend @rogerfederer 抽空讓大家有個美好的下午茶時光 希望Hannah的球技會因此進步。」

由於日前勞力士曾於上海舉辦「勞力士上海大師賽」網球比賽，身為勞力士代言人的費德勒因而出席此一活動；而近日周杰倫亦於上海舉辦演唱會，推測因此讓身為勞力士同集團、帝舵（TUDOR）代言人的周杰倫因此與昆凌一同與費德勒會面。加上照片出自周杰倫官方IG，「退居幕後」的掌鏡者應即為周杰倫本人。而昆凌本身則是法國高級珠寶品牌Boucheron品牌大使，因此留下這組難得的、照片內外的三品牌代言人同場巧遇，同時也讓IG網友讚美周董為「寵妻魔人」，為了成全愛妻美照、甘願退到鏡頭之外。

事實上，周杰倫自2018年成為TUDOR品牌代言人，「周董」並不時在IG限時動態或貼文中秀出最新表款，例如一則不過兩周前的9月30日，便秀出一款TUDOR新款PelagosFXD潛水表，並使用TUDOR品牌宣言「天生敢為」Born To Dare為hashtag，兩周累積近10萬次按讚數，展現表款帥氣與周董超人氣。