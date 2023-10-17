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周董根本寵妻魔人？「退居」幕後只為成全昆凌這畫面

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
周杰倫昨晚在IG曬出一組照片，照片中是周董愛妻昆凌與勞力士代言人、網球天王費德勒合照，也讓網友稱讚他為「寵妻魔人」。圖／翻攝自 IG @ jaychou
周杰倫昨晚在IG曬出一組照片，照片中是周董愛妻昆凌與勞力士代言人、網球天王費德勒合照，也讓網友稱讚他為「寵妻魔人」。圖／翻攝自 IG @ jaychou

什麼樣的場合，竟然能讓勞力士、帝舵、Boucheron三品牌代言人同台出現，而且音樂天王「周董」周杰倫竟然變成「攝影大哥」？昨晚一組IG照片短短不到6小時累積6萬按讚數與300多則留言，到底發生了什麼事？

起因是周杰倫昨日在Instagram秀出一組三張照片，照片中不僅tag愛妻昆凌，照片中並有傳奇網球天王、瑞士名將費德勒同框。周杰倫並在貼文中寫下「大家猜猜 @hannah_quinlivan 是不是在給他看我的演唱會😃 謝謝legend @rogerfederer 抽空讓大家有個美好的下午茶時光 希望Hannah的球技會因此進步。」

由於日前勞力士曾於上海舉辦「勞力士上海大師賽」網球比賽，身為勞力士代言人的費德勒因而出席此一活動；而近日周杰倫亦於上海舉辦演唱會，推測因此讓身為勞力士同集團、帝舵（TUDOR）代言人的周杰倫因此與昆凌一同與費德勒會面。加上照片出自周杰倫官方IG，「退居幕後」的掌鏡者應即為周杰倫本人。而昆凌本身則是法國高級珠寶品牌Boucheron品牌大使，因此留下這組難得的、照片內外的三品牌代言人同場巧遇，同時也讓IG網友讚美周董為「寵妻魔人」，為了成全愛妻美照、甘願退到鏡頭之外。

事實上，周杰倫自2018年成為TUDOR品牌代言人，「周董」並不時在IG限時動態或貼文中秀出最新表款，例如一則不過兩周前的9月30日，便秀出一款TUDOR新款PelagosFXD潛水表，並使用TUDOR品牌宣言「天生敢為」Born To Dare為hashtag，兩周累積近10萬次按讚數，展現表款帥氣與周董超人氣。

昆凌則是法國高級珠寶品牌Boucheron品牌大使，日前除了提Boucheron拍攝了一組Plume de Paon孔雀羽毛高級珠寶美照，更在9月下旬為Boucheron的台北101精品開幕店出席、剪綵。當時昆凌便身穿一襲白色氣質長禮服，搭配上Boucheron一款白K金鑽石高級珠寶系列Coquillage貝殼項鍊、Quatre Radiant手鐲與高級珠寶Vendome Liseré戒指，全身近9,000萬、展現法式優雅氣韻。也凸顯這組由周董掌鏡（？）、昆凌與費德勒同框的系列照片，除了含金量超高，更集斯文、優雅、風度、真心於一身，只能說實屬難得！

「周董」不時在IG限時動態或貼文中秀出最新表款，例如先前他便秀出一款TUDOR PelagosFXD潛水表，並加註了TUDOR品牌宣言「天生敢為」Born To Dare為hashtag。圖／翻攝自 IG @ jaychou（合成圖）
「周董」不時在IG限時動態或貼文中秀出最新表款，例如先前他便秀出一款TUDOR PelagosFXD潛水表，並加註了TUDOR品牌宣言「天生敢為」Born To Dare為hashtag。圖／翻攝自 IG @ jaychou（合成圖）
羽毛的意念一向空靈唯美，而Boucheron並以Plume de Paon孔雀羽毛圖案，打造出一系列的高級珠寶項鍊、以及一組不對稱但別具個性的白金鑽石耳環。圖／Boucheron提供
羽毛的意念一向空靈唯美，而Boucheron並以Plume de Paon孔雀羽毛圖案，打造出一系列的高級珠寶項鍊、以及一組不對稱但別具個性的白金鑽石耳環。圖／Boucheron提供
「固定式表帶桿」是新款Pelagos FXD領航型專業潛水表表款特色，也是FXD的命名由來。圖／TUDOR提供
「固定式表帶桿」是新款Pelagos FXD領航型專業潛水表表款特色，也是FXD的命名由來。圖／TUDOR提供
昆凌日前出席Boucheron台北101精品開幕店出席，全身珠寶近9,000萬、並展現法式優雅氣韻。圖／Boucheron提供（合成圖）
昆凌日前出席Boucheron台北101精品開幕店出席，全身珠寶近9,000萬、並展現法式優雅氣韻。圖／Boucheron提供（合成圖）
身為Boucheron品牌大使的昆凌，日前發表了一系列Boucheron的Plume de Paon孔雀羽毛高級珠寶美照。圖／Boucheron提供（合成圖）
身為Boucheron品牌大使的昆凌，日前發表了一系列Boucheron的Plume de Paon孔雀羽毛高級珠寶美照。圖／Boucheron提供（合成圖）
帝舵（TUDOR）從1950、1960年代的骨董原型為靈感，推出新款Pelagos FXD領航型專業潛水表。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）從1950、1960年代的骨董原型為靈感，推出新款Pelagos FXD領航型專業潛水表。圖／TUDOR提供

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