美國摩登紳士 11月來台獻唱

復古儼然成為最新的時尚潮流，懷舊西洋金曲更是當紅流行文化文本極愛挪用的音樂元素，美國首屈一指的人聲樂團摩登紳士（The Modern Gentlemen）搭上這波懷古風潮，成功登上全球各大音樂現場演出、巡演足跡遍布全球，更被外媒譽為「西洋樂壇黃金時期的最佳代言人」，11月26日將首度來台、登上國家音樂廳舞台為樂迷帶來1960至1980 年代的經典歌曲，多人優惠套票現正熱賣中。

摩登紳士是美國人聲重唱團體的重要代表，曾被入選搖滾名人堂的四季合唱團（Four Seasons）靈魂人物法蘭基．維里欽點加入團體，15年來隨其巡迴至各大洲演出，被維里盛讚為合作過最優秀音樂人。

四位成員Landon Beard、Todd Fournier及Brian、Brandon Brigham兄弟檔近年更活躍於美國指標性的電視節目、電影及音樂節製作中，是演歌視三棲的實力組合，魅力型男形象更在全球圈粉無數。

獲主辦單位益利輪船邀請，摩登紳士將於11月26日來台演出，帶來披頭四、海灘男孩、Bee Gees等重量級音樂人代表作品，購票可上udn售票網（https://reurl.cc/q0nYYD），雙人同行88折、四人同行可享最低85折優惠，客服專線（02）26491688（每天上午9點至晚間6點）。