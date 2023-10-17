聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國摩登紳士 11月來台獻唱

聯合報／ 本報訊
魅力型男大叔「摩登紳士」來台獻唱，引領觀眾重返西洋樂壇黃金歲月。圖／聯合數位文創提供
魅力型男大叔「摩登紳士」來台獻唱，引領觀眾重返西洋樂壇黃金歲月。圖／聯合數位文創提供

復古儼然成為最新的時尚潮流，懷舊西洋金曲更是當紅流行文化文本極愛挪用的音樂元素，美國首屈一指的人聲樂團摩登紳士（The Modern Gentlemen）搭上這波懷古風潮，成功登上全球各大音樂現場演出、巡演足跡遍布全球，更被外媒譽為「西洋樂壇黃金時期的最佳代言人」，11月26日將首度來台、登上國家音樂廳舞台為樂迷帶來1960至1980 年代的經典歌曲，多人優惠套票現正熱賣中。

摩登紳士是美國人聲重唱團體的重要代表，曾被入選搖滾名人堂的四季合唱團（Four Seasons）靈魂人物法蘭基．維里欽點加入團體，15年來隨其巡迴至各大洲演出，被維里盛讚為合作過最優秀音樂人。

四位成員Landon Beard、Todd Fournier及Brian、Brandon Brigham兄弟檔近年更活躍於美國指標性的電視節目、電影及音樂節製作中，是演歌視三棲的實力組合，魅力型男形象更在全球圈粉無數。

獲主辦單位益利輪船邀請，摩登紳士將於11月26日來台演出，帶來披頭四、海灘男孩、Bee Gees等重量級音樂人代表作品，購票可上udn售票網（https://reurl.cc/q0nYYD），雙人同行88折、四人同行可享最低85折優惠，客服專線（02）26491688（每天上午9點至晚間6點）。

美國 舞台

延伸閱讀

台新金：日圓兌美元估150區間震盪 再貶值空間有限

美國喬治亞州男子超速 竟收到4500多萬元天價罰單

蔡英文總統接見AIT主席羅森柏格 感謝美國落實對台軍售常態化

利率更高更久？葉倫稱美國經濟狀況良好：利率可能維持高檔

相關新聞

走跳世界／京都 北海道 春節奢華遊

春節連假，正好適合親友同遊日本、迎接新春。有行旅特別規畫京都、北海道春遊行程，讓旅客泡湯、賞雪、大啖間人蟹，享受極致奢華...

獲選奧地利非物質文化遺產 維也納少年合唱團來台

被譽為「世界最美聲音」的維也納少年合唱團，因疫情睽違臺灣4年，今年應玉山銀行邀請再度來台，昨日舉行抵台記者會，今日至24...

吉賽兒芭蕾 雙人套票88折

聚集頂尖烏克蘭芭蕾舞者的「烏克蘭聯合芭蕾舞團」，以強而有力、堅持不懈的舞姿，感動全球無數人；「烏克蘭聯合芭蕾舞團」明年1...

美國摩登紳士 11月來台獻唱

復古儼然成為最新的時尚潮流，懷舊西洋金曲更是當紅流行文化文本極愛挪用的音樂元素，美國首屈一指的人聲樂團摩登紳士（The ...

周董根本寵妻魔人？「退居」幕後只為成全昆凌這畫面

什麼樣的場合，竟然能讓勞力士、帝舵、Boucheron三品牌代言人同台出現，而且音樂天王「周董」周杰倫竟然變成「攝影大哥...

萬元住宿大放送！「好丘」攜手LOUU 打造旅行概念展

迎接疫情解封後的旅行潮，台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho's」與知名食物設計師陳小曼主理的保存食品牌「LOUU」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。